كيف تساهم «حبة واحدة» يومياً من المكسرات بصحّة أجسامنا؟

فجر خبراء التغذية العلاجية وأطباء الغدد الصماء مفاجأة مدوية حول القوة العلاجية الكامنة في المكسرات، حيث تربع الجوز البرازيلي على عرش الأغذية الوظيفية الأكثر كفاءة وفائدة على وجه الأرض في دعم وصيانة الغدة الدرقية، بفضل احتوائه على مستويات فلكية واستثنائية من عنصر السيلينيوم النادر، وهو السر الخفي والمعدن الخارق الذي تلهث خلفه الغدة الدرقية لإنتاج هرموناتها وتنظيم عمليات التمثيل الغذائي وإشعال محرقة الدهون في الجسم البشري بشكل مذهل وسريع.

وتستوطن النسبة الأكبر من عنصر السيلينيوم داخل الغدة الدرقية مقارنة بأي عضو آخر في جسد الإنسان، حيث يمثل هذا المعدن النادر السلاح السري والدرع الواقي لحماية الخلايا الغدية من الإجهاد التأكسدي والالتهابات الشديدة، علاوة على كونه المفتاح الرئيسي لـ تحويل هرمون الثايروكسين غير النشط إلى الشكل النشط والفعال الذي تقتات عليه خلايا الجسم لإنتاج الطاقة، وتكفي حبة واحدة فقط إلى حبتين من الجوز البرازيلي يومياً لتأمين الاحتياج اليومي الكامل والموصى به عالمياً، مما يعيد الانتعاش الفوري للغدة ويبدد سحب الكسل والخمول والتعب المزمن الذي يثقل كاهل الملايين.

وفي ذات السياق، يدخل اللوز والكاجو في سباق التغذية العلاجية الخارقة كحليفين لا يستهان بهما في حماية الغدة الدرقية، نظراً لغناهما الشديد بمعدني الزنك والمغنيسيوم، وهي عناصر حيوية تشارك مباشرة في هندسة وتصنيع الهرمونات وتحسين استجابة الخلايا لها، بينما يأتي الجوز العادي المعروف بعين الجمل ليمنح المنظومة الهرمونية وقوداً إضافياً من الأحماض الدهنية أوميغا ثلاثة ومضادات الأكسدة الجبارة التي تساهم في كبح جماح الهجمات والالتهابات المناعية الشرسة التي قد تستهدف أنسجة الغدة الدرقية وتدمر قدرتها الإنتاجية على المدى الطويل.

وعلى الجانب الآخر من هذه الفوائد المذهلة، أطلق الأطباء صيحة تحذير مرعبة وصارمة للغاية من مغبة المبالغة أو الإفراط في تناول الجوز البرازيلي تحديداً، مؤكدين أن استهلاك كميات زائدة منه وبشكل يومي يفتح الباب على مصراعيه للإصابة بحالة طبية خطيرة تُعرف بالتسمم بالسيلينيوم، وتتجلى أعراضها المفزعة في تساقط حاد وشديد للشعر، وتقصف وتفتت الأظافر، وانبعاث رائحة الثوم الكريهة من النفس، ناهيك عن اضطرابات هضمية وعصبية بالغة التعقيد، ولهذا السبب يشدد الخبراء على ضرورة الانصياع التام للجرعات الآمنة والمحددة بدقة بين حبة إلى ثلاث حبات كحد أقصى كل أربع وعشرين ساعة.

ويوصي اختصاصيو سلامة الغذاء بضرورة استهلاك المكسرات بصورتها النيئة تماماً أو المحمصة بشكل خفيف جداً، مع تجنب الأنواع المملحة أو المغمورة بالزيوت المهدرجة لضمان امتصاص المعادن بأعلى كفاءة نقية وتفادي أخطار ارتفاع ضغط الدم والسعرات الحرارية الفائضة، كما يوجه أطباء الغدد نصيحة جوهرية لمرضى الغدة الدرقية بضرورة الفصل الزمني التام بين تناول المكسرات ووقت تناول الدواء الهرموني الصباحي بمدة لا تقل عن أربع ساعات كاملة، لمنع حدوث أي تداخل كيميائي غير مرغوب فيه قد يعيق امتصاص الدواء في الأمعاء ويفشل الخطة العلاجية برمتها.

وتأتي هذه الحقائق الطبية الصادمة في وقت تعاني فيه المجتمعات المعاصرة من انفجار في معدلات الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية، سواء بالخمول المفرط أو النشاط الزائد، نتيجة ضغوط الحياة المتسارعة ونقص العناصر الغذائية الدقيقة في الأطعمة المصنعة، مما دفع بالمرضى للبحث الحثيث عن حلول طبيعية مساندة للأدوية، ويمثل الاستثمار الصحي في الأغذية الوظيفية الذكية كالمكسرات البرازيلية نقلة نوعية لتأمين المعادن الحيوية كالسيلينيوم والزنك، والتي أثبتت الأبحاث المخبرية أن نقصها الحاد يرتبط مباشرة بارتفاع نسب الإصابة بأمراض الغدة المناعية الذاتية مثل مرض هاشيموتو، الأمر الذي يجعل الوعي بالجرعات الطبية الدقيقة مسألة حياة أو موت للحفاظ على التوازن الهرموني دون السقوط في مستنقع السمية المعدنية الخطير.