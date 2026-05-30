كيف تنام في أقسى «موجات الحر»؟

تشهد مناطق واسعة خلال موجات الحر ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة الليلية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة النوم، وفقا لما تشير إليه دراسات في طب النوم والإيقاع الحيوي (Circadian Rhythm Research). وتوضح أبحاث منشورة في مجلات علمية متخصصة مثل Sleep Medicine Reviews وJournal of Physiological Anthropology أن ارتفاع حرارة البيئة الليلية يعد من أبرز العوامل التي تعطل بدء النوم وتقلل من عمق مراحله.

وتشير هذه الدراسات إلى أن الجسم البشري يحتاج إلى انخفاض تدريجي في درجة حرارته الداخلية بنحو درجة مئوية واحدة تقريبا لبدء إفراز الميلاتونين بشكل فعال والدخول في مرحلة النوم العميق، إلا أن موجات الحر تعيق هذه العملية الطبيعية، ما يؤدي إلى تأخر النوم، وزيادة الاستيقاظ الليلي، وتراجع جودة النوم العميق المسؤول عن استعادة الطاقة الجسدية والعصبية.

تأثير موجة الحر على آلية النوم

تؤكد مراجعات علمية في مجال طب النوم أن الحرارة المرتفعة تعمل على رفع “الحمل الحراري الفسيولوجي” على الجسم، ما يضعف قدرة الجهاز العصبي على الانتقال إلى حالة الاسترخاء.

كما أن ارتفاع درجة حرارة الغرفة فوق 24 إلى 26 درجة مئوية يرتبط، وفقا لعدد من الدراسات التجريبية، بانخفاض واضح في مراحل النوم العميق وزيادة حالات الاستيقاظ المتكرر.

وتوضح دراسات الإيقاع اليومي أن الضوء الأزرق من الشاشات، بالتزامن مع الحرارة المرتفعة، يضاعف من اضطراب إفراز هرمون الميلاتونين، ما يخلق حلقة من الأرق المتكرر خلال الليالي الحارة.

توصيات علمية لتحسين النوم خلال موجة الحر

ضبط درجة حرارة الغرفة ضمن النطاق المثالي للنوم

تشير أبحاث مؤسسة National Sleep Foundation إلى أن درجة الحرارة المثلى للنوم تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية. هذا النطاق يساعد الجسم على الوصول إلى التوازن الحراري اللازم لبدء النوم العميق. وفي حال عدم توفر مكيف، توصي الدراسات باستخدام التهوية الليلية وتقليل احتباس الحرارة داخل الغرفة.

الاستحمام الفاتر قبل النوم لتحفيز التبريد الداخلي

دراسات منشورة في Journal of Clinical Sleep Medicine توضح أن الاستحمام بماء فاتر قبل النوم يساعد على توسيع الأوعية الدموية السطحية، ما يسمح للجسم بفقدان الحرارة بشكل أسرع بعد الخروج من الحمام، وهو ما يسهم في تسريع الدخول في النوم.

ارتداء ملابس قطنية خفيفة وتحسين التهوية الجلدية

الأبحاث الفسيولوجية تشير إلى أن الملابس القطنية الفضفاضة تقلل من مقاومة تبخر العرق، وهو آلية أساسية لتبريد الجسم. كما أن تقليل الطبقات أثناء النوم يساعد على منع ارتفاع حرارة الجسم السطحية.

الترطيب المستمر خلال اليوم

تشير دراسات في التغذية الفسيولوجية إلى أن الجفاف الخفيف حتى بنسبة 1 إلى 2 بالمئة من فقدان سوائل الجسم يمكن أن يؤثر على جودة النوم ويزيد من الاستيقاظ الليلي. لذلك يوصى بالحفاظ على ترطيب منتظم خلال اليوم، دون الإفراط في شرب السوائل قبل النوم مباشرة.

تقليل التعرض للضوء الأزرق قبل النوم

أبحاث في Harvard Medical School أثبتت أن الضوء الأزرق الصادر عن الهواتف والأجهزة الإلكترونية يقلل من إفراز الميلاتونين بنسبة ملحوظة، ما يؤدي إلى تأخر النوم. ويزداد هذا التأثير سوءا في البيئات الحارة حيث يكون الجسم في حالة إجهاد حراري مسبق.

استخدام وسائل تبريد موضعية

تشير دراسات في علم الفسيولوجيا الحرارية إلى أن تبريد مناطق محددة مثل الرقبة والمعصمين يساعد على خفض درجة حرارة الدم العائد إلى الدماغ، ما يعزز الإحساس بالراحة ويساعد على النوم بشكل أسرع.

تجنب الوجبات الثقيلة والكافيين مساء

تؤكد أبحاث التغذية السريرية أن الهضم يزيد من إنتاج الحرارة الداخلية (Thermic Effect of Food)، وهو ما يعيق التبريد الطبيعي للجسم ليلا. كما أن الكافيين يرفع نشاط الجهاز العصبي المركزي ويؤخر بدء النوم.

روتين نوم موصى به خلال موجات الحر

قبل النوم بساعة: تقليل الإضاءة والابتعاد عن الشاشات

قبل النوم بـ 45 دقيقة: استحمام فاتر لتحفيز التبريد الداخلي

قبل النوم بـ 30 دقيقة: تهوية الغرفة أو تشغيل التكييف على درجة معتدلة

قبل النوم بـ 15 دقيقة: شرب كمية صغيرة من الماء للحفاظ على الترطيب

عند النوم: تقليل الغطاء واختيار وضعية تسمح بتبديد الحرارة مثل النوم الجانبي

تأثير الاستمرار في اضطراب النوم بسبب الحر

تشير دراسات طويلة المدى في طب النوم إلى أن اضطراب النوم الناتج عن الحرارة، إذا استمر لفترات طويلة، قد يؤدي إلى انخفاض التركيز خلال النهار، وزيادة التوتر العصبي، واضطراب في تنظيم الهرمونات المرتبطة بالجوع والمزاج، مثل الكورتيزول والسيروتونين.

هذا وتؤكد الأدبيات العلمية في طب النوم أن جودة النوم خلال موجات الحر تعتمد بشكل مباشر على قدرة الجسم على التخلص من الحرارة الداخلية والوصول إلى حالة التوازن الحراري.