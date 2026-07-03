كيف موّلت واشنطن «التفوق العسكري الإسرائيلي» عبر 7 عقود؟

كشفت بيانات ودراسات صادرة عن خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي، إلى جانب تقارير رسمية أمريكية، أن حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل تجاوز 174 مليار دولار منذ عام 1948، مع تحولات كبيرة في طبيعة هذا الدعم خلال السنوات الأخيرة، خصوصا منذ عام 2021.

وتشير الوثائق إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل باتت تهيمن بشكل شبه كامل على مجمل الدعم منذ عام 2021، بعد أن كانت تشمل سابقا مكونات اقتصادية وعسكرية معا، قبل أن تتوقف المساعدات الاقتصادية بشكل كامل.

وبحسب الورقة الصادرة في 28 مايو 2025 عن خدمة أبحاث الكونغرس، فإن إسرائيل “بلغت سن الرشد” من ناحية الاعتماد على المساعدات، في إشارة إلى النقاشات داخل الولايات المتحدة حول إعادة صياغة طبيعة الدعم، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا إلى إنهاء المساعدات العسكرية تدريجيا، مقابل توسيع الاستثمارات المشتركة.

وتوضح البيانات أن ميزانية الدفاع الأمريكية تخصص حاليا نحو 500 مليون دولار سنويا لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة، فيما خصص الكونغرس في السنة المالية 2026 نحو 202 مليون دولار إضافية خارج إطار مذكرة التفاهم الحالية.

وتشير الوثائق إلى أن معظم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل تُستخدم لشراء أنظمة أسلحة وخدمات من شركات الدفاع الأمريكية، بما يشمل طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع صاروخي وتقنيات عسكرية متقدمة.

وبحسب تقديرات رسمية، بلغت قيمة المساعدات الأمريكية لإسرائيل حتى عام 2020 نحو 146 مليار دولار، بينها 104.5 مليارات مساعدات عسكرية و34.4 مليار مساعدات اقتصادية، إضافة إلى 7.4 مليارات مخصصة للدفاع الصاروخي.

ومنذ عام 2021، تراجعت المساعدات الاقتصادية بالكامل، لتقتصر على الدعم العسكري والدفاع الصاروخي، حيث سجلت الأرقام السنوية نحو 3.8 مليارات دولار في 2021، و4.8 مليارات في 2022، و3.8 مليارات في 2023، و12.5 مليار في 2024، و3.8 مليارات في 2025.

وتكشف الوثائق أن الولايات المتحدة قدمت ضمن اتفاقيات التمويل العسكري الأجنبي نحو 3.3 مليارات دولار سنويا ضمن مذكرة التفاهم الحالية الممتدة من 2019 إلى 2028، إضافة إلى 500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي.

وتعود أول مذكرة تفاهم بين البلدين إلى عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون للفترة 1999-2008، بقيمة 26.7 مليار دولار، تلتها مذكرة في عهد جورج دبليو بوش بقيمة 30 مليار دولار، ثم مذكرة ثالثة في عهد باراك أوباما بقيمة 38 مليار دولار للفترة 2019-2028.

كما تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل عبر برامج متعددة، بينها مبيعات الأسلحة المباشرة والمخزون الاحتياطي، بما يزيد عن 6.6 مليارات دولار من المعدات الدفاعية منذ عام 1992، إضافة إلى اتفاقيات تعاون عسكري ومناورات مشتركة.

وتصنف واشنطن إسرائيل “حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو”، وهو تصنيف يمنحها مزايا خاصة في مجالات التعاون الدفاعي والتجارة العسكرية، مع التزام أمريكي معلن بالحفاظ على “التفوق العسكري النوعي” لإسرائيل.

وبحسب معهد فريق ليغل كلاريتي الدولي، فإن القيمة الفعلية للمساعدات الأمريكية لإسرائيل عند احتسابها بأسعار ثابتة قد تصل إلى نحو 298 مليار دولار حتى عام 2024، ما يجعلها واحدة من أكبر حالات الدعم الخارجي في التاريخ الحديث.

وتجري حاليا مفاوضات بين واشنطن وتل أبيب بشأن مذكرة تفاهم جديدة من المتوقع أن تحل محل الاتفاق الحالي الذي ينتهي عام 2028، وسط توقعات بإعادة صياغة آلية المساعدات بين الطرفين نحو نماذج أكثر تجارية واستثمارية.