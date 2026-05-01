كيف نحافظ على «صحة الكبد»؟

تشير مجموعة متزايدة من الدراسات والأبحاث الغذائية والطبية الحديثة إلى أن ما نأكله يوميًا لا ينعكس فقط على الوزن أو الطاقة، بل يمتد تأثيره بشكل مباشر إلى صحة الكبد، ذلك العضو الحيوي الذي يعمل بصمت في الخلفية لتنقية الدم، وتنظيم عمليات الأيض، وتخزين العناصر الغذائية، ومقاومة السموم.

ويحذر مختصون في التغذية السريرية من أن الكبد يُعد من أكثر الأعضاء تعرضًا للإجهاد في العصر الحديث، نتيجة أنماط غذائية غير متوازنة، وارتفاع استهلاك السكريات والدهون المشبعة، إلى جانب قلة الحركة، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض مزمنة أبرزها مرض الكبد الدهني غير الكحولي، الذي أصبح من أكثر اضطرابات الكبد انتشارًا عالميًا.

وفي هذا الإطار، تبرز دراسات علمية حديثة أن مجموعة من الفواكه والمكسرات الغنية بمركبات نباتية نشطة قد تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الكبد وتقليل الالتهابات الداخلية، وعلى رأسها مركب حمض الإيلاجيك، الذي يوجد بشكل طبيعي في الرمان والعنب والتوت وبعض المكسرات مثل الجوز.

وتشير أبحاث منشورة عبر منصات علمية وتقارير طبية، من بينها ما نقلته Medical Xpress، إلى أن حمض الإيلاجيك يتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات، وقد أظهرت دراسات مخبرية على نماذج حيوانية أنه يسهم في تقليل تطور التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، بل وقد يساعد في الحد من تلف خلايا الكبد الناتج عن الإجهاد التأكسدي.

وتكشف نتائج تلك الدراسات أن هذا المركب الطبيعي الموجود في الرمان والعنب والجوز والتوت يعمل على حماية الخلايا الكبدية من التدهور التدريجي، من خلال تقليل الالتهاب وتحسين استجابة الجسم للأضرار الخلوية، وهو ما يجعله محور اهتمام متزايد في أبحاث التغذية الوقائية.

وفي دراسة مخبرية أشار إليها الباحث الدكتور لويس بالمير، تم اختبار تأثير حمض الإيلاجيك إلى جانب مادة الإينولين، وهي نوع من الألياف القابلة للذوبان تُستخدم على نطاق واسع كمكمل غذائي لتحسين صحة الأمعاء، حيث أظهرت النتائج أن حمض الإيلاجيك ساهم في حماية الكبد من الالتهاب والتلف، بينما أدى استخدام الإينولين وحده إلى نتائج عكسية في النماذج الحيوانية.

وتضمنت النتائج ارتفاعًا في الوزن، وزيادة في مستويات سكر الدم، وتفاقمًا في تلف الكبد عند غياب التوازن بين العناصر الغذائية، وهو ما فسره الباحثون باختلال توازن البكتيريا المعوية، وهو عامل أساسي يرتبط بشكل مباشر بتطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

لكن اللافت في الدراسة أن دمج الإينولين مع حمض الإيلاجيك أدى إلى تقليل هذه الآثار السلبية بشكل واضح، ما يعزز الفرضية العلمية التي تؤكد أن تأثير الغذاء لا يعتمد على عنصر واحد فقط، بل على التفاعل المعقد بين مكونات النظام الغذائي داخل الجسم.

ويؤكد خبراء التغذية أن هذا التفاعل الغذائي يُعد نقطة محورية في فهم صحة الكبد، حيث لم يعد التركيز العلمي منصبًا على “مكوّن غذائي واحد مفيد”، بل على كيفية عمل العناصر الغذائية معًا داخل الجهاز الهضمي والدم، وتأثيرها على الالتهاب والتمثيل الغذائي.

وفي السياق نفسه، تبرز فواكه مثل التوت والعنب والتفاح والحمضيات ضمن الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، الذي يُعد أحد أهم العوامل المرتبطة بتلف خلايا الكبد مع مرور الوقت، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أنماط حياة غير صحية.

كما تُعد المكسرات مثل الجوز واللوز من المصادر الغذائية المهمة لدعم صحة الكبد، نظرًا لاحتوائها على أحماض دهنية غير مشبعة وفيتامينات ومعادن أساسية، حيث يحتوي الجوز على نسب مرتفعة من أوميغا 3 التي ترتبط بتقليل الالتهابات داخل الجسم، بينما يوفر اللوز عناصر غذائية تدعم وظائف الكبد وتحسن مؤشرات الدهون في الدم.

ويضاف إلى ذلك الأفوكادو، الذي يحتوي على دهون صحية وألياف غذائية تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل تراكم الدهون الضارة، ما يجعله عنصرًا غذائيًا مهمًا في الأنظمة المرتبطة بصحة الكبد.

وتؤكد مجمل الدراسات أن إدخال هذه الفواكه والمكسرات ضمن نظام غذائي متوازن، إلى جانب تقليل السكريات والدهون المشبعة، وشرب كميات كافية من الماء، وممارسة النشاط البدني، يرتبط بتحسن ملحوظ في مؤشرات وظائف الكبد، ويقلل من خطر تطور مرض الكبد الدهني ومضاعفاته على المدى الطويل.

كما يشير الباحثون إلى أن التحولات الحديثة في أنماط الغذاء والحياة، بما في ذلك الاعتماد المتزايد على الأغذية المصنعة، وقلة الحركة، واستخدام المكملات دون إشراف علمي، قد تزيد من تعقيد الوضع الصحي للكبد، ما يجعل الوقاية الغذائية أكثر أهمية من العلاج في كثير من الحالات.

وفي النهاية، تتفق هذه الأبحاث على أن صحة الكبد لا تعتمد على عنصر غذائي واحد، بل على منظومة غذائية متكاملة، تتداخل فيها الفواكه والمكسرات والمغذيات النباتية مع نمط الحياة العام، في معادلة دقيقة تحدد مدى قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض المزمنة.

هذا ويُعد مرض الكبد الدهني غير الكحولي من أكثر أمراض الكبد شيوعًا عالميًا، ويرتبط بشكل وثيق بالسمنة والسكري واضطرابات التمثيل الغذائي. و

وتشير دراسات حديثة إلى أن محور الأمعاء والكبد، الذي يدرس العلاقة بين الميكروبيوم المعوي وصحة الكبد، أصبح من أهم مجالات البحث في الطب الغذائي، نظرًا لتأثيره المحتمل على الوقاية من الأمراض المزمنة وتطورها.

