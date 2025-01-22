كيف يزيد تناول اللحوم الحمراء من مخاطر تدهور «الوظائف العقلية»؟

كشفت دراسة أمريكية جديدة، أن “الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية بنسبة 16 في المائة”.

ووفقا للدراسة، فإن “اللحوم الحمراء ربما تضر بصحة المخ عن طريق التأثير على البكتيريا الضارة التي تنمو في الجهاز الهضمي”.

وأكدت الدراسة، التي قام بها مجموعة من الأطباء في كلية “تي إتش تشان” للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد، ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، “أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، لا سيما المصنعة، لا يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى تدهور الوظائف العقلية، والإصابة بالخرف”.

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة “Neurologyنيورولوجي” المتخصصة في طب الأعصاب، ونقلتها صحيفة “هسبريس” إلى أنه “تم متابعة الحالة الصحية والعادات الغذائية لقرابة 134 ألف شخص بالغ على مدار 43 عاما”.

وكشفت النتائج أن “تناول أكثر من وجبة تحتوي على لحوم حمراء في اليوم، بما يوازي ثلاثة أوقيات من اللحوم، يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية بنسبة 16 في المائة”.

وأشارت الدراسة إلى أن “تناول كمية أكثر من 2 إلى 3 أوقيات من اللحوم الحمراء المعالجة، مثل اللحم المقدد أو النقانق، يزيد احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 13 في المائة، ويرفع فرص الإصابة بتدهور الوظائف العقلية بنسبة 14 في المائة”.

وأكد الأطباء الذين أجروا الدراسة أن “كل وجبة لحوم حمراء يتناولها الشخص تزيد من شيخوخة المخ بشكل أكبر”.

ونوهت الدراسة إلى أن “تناول وجبة تحتوي على المكسرات والخضروات بدلا من اللحوم الحمراء في اليوم تقلل احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 20 في المائة”.