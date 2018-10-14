كيف يمكن أن يستفيد الاقتصاد العالمي من خلاف أمريكا والصين؟

حيث قال منوتشين خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي الأندونيسية:

“هدفنا مع الصين واضح جداً: أن تكون لنا علاقة تجارية أكثر توازناً”.

هذا وكان صندوق النقد الدولي حذر من أن الحرب التجارية المتصاعدة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم ستنعكس على النمو الاقتصادي العالمي، مخفضاً توقعاته للنمو عامي 2018 و2019.

في سياق متصل قال منوتشين أن هذا التحذير يجب أن يشكل حافزاً إضافياً لإجبار الصين على معالجة هذه المسائل.

مضيفاً:

“هدفنا زيادة صادراتنا وإقامة علاقة أكثر توازناً وإنصافاً لتتمكن شركاتنا من ممارسة الأعمال بشروط مماثلة لتلك السارية في الولايات المتحدة، والتوصل إلى ذلك سيكون جيداً للشركات الأميركية والعمال الأميركيين والأوروبيين ولليابان ولكل حلفائنا الآخرين، كما سيكون جيداً للصين”.

يُذكر أن الخلافات التجارية تصاعدت مؤخراً بين واشنطن وبكين، وبين واشنطن والأوروبيين خلال الأشهر الأخيرة، مع تبادل فرض رسوم جمركية مشددة، ولا يبدي أي من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ حالياً أي نية للتراجع.