«كيم جونغ أون» يتفقد مصنعاً للدبابات ويشيد بالتقدم التكنولوجي العسكري

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قام بزيارة تفقدية إلى مصنع دبابات وُصف بأنه “مهم”، في موقع لم يتم الكشف عنه، حيث أشاد بما وصفه بـ”التقدم الكبير في التكنولوجيا الأساسية للدبابات الكورية”.

وخلال الجولة، ظهر كيم وهو يفحص مركبات مدرعة في مراحل مختلفة من الإنتاج، مؤكداً أن تطوير وإنتاج دبابات ومركبات مدرعة متقدمة يُعدّ عنصراً أساسياً في خطط تحديث الجيش، وفي تنفيذ ما أسماه “الثورة الثانية في القوة المدرعة”، ضمن استراتيجية الحزب الحاكم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تحركات أوسع تقوم بها بيونغ يانغ لتعزيز قدراتها العسكرية التقليدية، إلى جانب تطوير برامجها النووية والصاروخية، وقد شهدت الأسابيع الماضية حضور كيم فعاليات عسكرية بارزة، من بينها مراسم إطلاق مدمّرة بحرية جديدة متعددة الأغراض، فضلاً عن اختبارات لطائرات مسيّرة حديثة.

وفي سياق متصل، يثير التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا قلقاً دولياً، حيث يعتقد مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن بيونغ يانغ قد تتلقى دعماً فنياً وعسكرياً من موسكو، مقابل تزويدها بالذخيرة والصواريخ وربما إرسال قوات لدعم العمليات الروسية في أوكرانيا، رغم عدم صدور تأكيدات رسمية بهذا الشأن.

North Korea’s leader Kim Jong Un touches tank armour as he tours a military equipment facility at an unspecified location in North Korea, in this image released May 4, 2025 by the Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA REFILE – CORRECTING RELEASE DATE FROM “MAY 3” TO “MAY 4”. North Korea’s leader Kim Jong Un rests his foot on a tank gun as he tours a military equipment facility at an unspecified location in North Korea, in this image released May 4, 2025 by the Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA REFILE – CORRECTING RELEASE DATE FROM “MAY 3” TO “MAY 4”.