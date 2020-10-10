كيم جونغ أون يعتذر من شعب كوريا الشمالية

اعتذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من مواطنيه لعدم كونه زعيما “جيدا بما فيه الكفاية”.

جاء ذلك في خطابه بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الكوري.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية عن الزعيم أون قوله، إن الشعب الكوري وضع فيه “ثقة بحجم السماء واتساع البحر، غير أنني لم أستجب لها بالشكل الصحيح، وليس لدي عذر في ذلك”.

وأضاف “على الرغم من أنني توليت العمل الجبار للقائد العظيم كيم إيل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل وتحملت المسؤولية الجسيمة لحكم البلاد، إلا أنني ما زلت أفتقر للجهد والإخلاص، لذلك لا يزال مواطنونا يعانون تحت وطأة مصاعب الحياة اليومية”.