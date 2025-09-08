«كي 2 ثينك».. الإمارات تعزز ريادتها في «الذكاء الاصطناعي»

أشاد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، بإطلاق نموذج “كي 2 ثينك”، أحدث ابتكارات تقنيات الاستدلال مفتوح المصدر على مستوى العالم.

وأكد ابن زايد أن النموذج، الذي وصفه بـ “الأكثر تطوراً في العالم”، يمثل خطوة جديدة في مسيرة الإمارات نحو تعزيز ريادتها في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن البلاد ماضية في الاستثمار بالتكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية ومواكبة التطورات العالمية، ضمن رؤية مستقبلية للأجيال القادمة.

وجاء الإعلان عن “كي 2 ثينك” تزامناً مع ذكرى ميلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في السابع من سبتمبر، تقديراً لإسهاماته في دعم مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار بالدولة.

ويعد الاستدلال من أبرز قدرات الذكاء الاصطناعي، إذ يمنح الآلة قدرة أعمق على التفكير وحل التحديات وفتح آفاق جديدة للابتكار العلمي.

وسيتم إطلاق نموذج “كي 2 ثينك” خلال الأيام المقبلة عبر تعاون بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و”مجموعة G42″، إذ صُمم ليكون أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة، مع أداء متفوق وشكل مضغوط يجعله يضاهي أو يتفوق أحياناً على نماذج أكبر حجماً بعشرة أضعاف.

من جانبه، أكد نائب حاكم أبو ظبي ورئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أن النموذج يمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانة الإمارات في التقنيات المتقدمة، مشيداً بالتعاون البنّاء بين الجامعة و”مجموعة G42″.