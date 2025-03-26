لأسباب صحية.. «كوكا كولا» تسحب آلاف العبوات من منتجاتها!

أفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، أنه “تم سحب أكثر من 10,000 علبة من مشروب كوكاكولا طوعا، بسبب احتمال تلوثها بالبلاستيك، بحسب شبكة “abc news”.

وأضافت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في بيان لها، “أن شركة “ريس كوكاكولا بوتلينغ”، المصنعة لمشروب “كوكاكولا”، بدأت عملية السحب في 6 مارس، وتم تصنيفها رسميا على أنها استدعاء من الفئة الثانية من قبل الإدارة”.

ووفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، “يشير تصنيف الفئة الثانية إلى أن استخدام المنتج المستدعى قد يسبب آثارا صحية مؤقتة أو قابلة للعكس، أو أن احتمال حدوث “عواقب صحية خطيرة يعد ضئيلا”.

ولفتت شبكة”ABC News” أنه “بشكل إجمالي، يتأثر 864 عبوة تحتوي على 12 علبة من مشروب كوكاكولا الأصلي بهذا السحب”.

وتعليقا على القضية، أكد متحدث باسم الشركة المصنعة للمشروبات “عملية السحب الطوعي”، وقال: “يتم سحب هذه العبوات لأنها لم تستوفِ معايير الجودة العالية لدينا”، مضيفا: “نتخذ هذا الإجراء الطوعي لأن تقديم منتجات عالية الجودة للأشخاص الذين يشربون مشروباتنا هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا”.