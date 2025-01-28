لأسباب صحية.. «كوكا كولا» تسحب منتجاتها من أوروبا!

أعلنت “شركة كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز”، في بلجيكا، سحب منتجاتها من أسواق عدد من الدول الأوروبية بسبب ارتفاع في مستويات الكلورات بشكل كبير.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الشركة “إنها ستقوم بسحب منتجاتها من بريطانيا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وهولندا”، مؤكّدة “أنه ليس لديها أرقام دقيقة إلا أنه “من الواضح أننا نتحدث عن كمية كبيرة”.

وبحسب الشركة، “تشمل الإجراءات كل العلامات التجارية التابعة لكوكاكولا، ومنها: “Sprite” و”Fanta” و”Fuze Tea” و”Minute Maid” و”Royal Bliss” و”Tropico”، التي تباع في علب أو زجاجات على حد سواء والمتداولة اعتبارا من نهاية نوفمبر الماضي”

أوضحت الشركة أن “المشكلة تم اكتشافها أثناء فحص جودة المشروبات للتأكد من مطابقتها للمعايير التنظيمية”.

وأضافت الشركة أن “معظم المنتجات غير المطابقة قد تم سحبها بالفعل من التداول أو منعها من دخول الأسواق، بينما تعمل الشركة مع سلطات البلدان المعنية لسحب باقي الدفعة”.

وقالت شركة “كوكاكولا يوروباسيفيك بارتنرز بلجيكا”، “إن السحب يتعلق بعلب وزجاجات زجاجية موزعة في بلجيكا، وهولندا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، ولوكسمبورغ، منذ نهاية نوفمبر2024”.

وأضافت: “تم بالفعل إزالة غالبية المنتجات المتأثرة وغير المباعة من أرفف المتاجر، ونواصل اتخاذ التدابير لإزالة جميع المنتجات المتبقية من السوق”.

وحثت شركة “كوكا كولا” في بيانها، المستهلكين على “التحقق من عبواتهم، وإعادة أي منتجات تطابق رموز الإنتاج المتأثرة، من أجل استرداد أموالهم بالكامل”.