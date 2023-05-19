لأغراض إنسانية.. مجلس الأمن يمنح أرملة «القذافي» ونجليه إذن سفر

قررت لجنة في مجلس الأمن بشأن ليبيا منح إعفاء من السفر لأسباب إنسانية، اعتبارًا من 1 يونيو حتى 30 نوفمبر 2023، لأرملة معمر القذافي «صفية فركاش» وابنته «عائشة» وابنه «محمد».

ووفقًا للأمم المتحدة، فقد يقوم هؤلاء الأفراد الـ3 بسفر غير محدود لأغراض إنسانية خلال الإطار الزمني المحدد بـ6 أشهر، وبموجب إعفاء السفر لأسباب إنسانية الممنوحة.

وطالبت اللجنة الدول التي يسافر إليها المذكورين الـ3 بتقديم معلومات السفر للجنة الأممية في غضون شهر واحد بعد السفر، وإنّه يمكن أن تنظر في تمديد أو تجديد الإعفاء، إذا اقتضت الظروف ذلك، وأي قرار في المستقبل سيأخذ في الاعتبار مستوى المعلومات المقدمة.

وأضاف القرار يتعين على أي دولة تسمح لأي من الأفراد الـ3 بالسفر إلى أراضيها أو عبرها إخطار اللجنة في غضون 48 ساعة بعد الوصول أو المرور داخل أراضيها، ويجب أن يكون الإخطار كتابيًا يوضح تاريخ الدخول والمدة المتوقعة للإقامة.

يشار إلى أنّ هذا الإعفاء ليس الأول، فقد سبقه إعفاءان في ديسمبر 2021 وفي ديسمبر 2022، حيث وافقت لجنة الجزاءات على منح الثلاثة المدرجين على قائمة العقوبات الدولية، إعفاء سفر إنساني بالشروط والمدة نفسها.