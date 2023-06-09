لأنّها ليست آمنة.. الداخلية الإيطالية تعتبر أنّ ليبيا ليست دولة مناسبة لإعادة المهاجرين

قال وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الإيطالية، نيكولا مولتيني في تصريحات متلفزة الجمعة إن ليبيا ليست دولة آمنة لإعادة المهاجرين غير القانونيين.

وبحس وكالة «آكي» الإيطالية أوضح الوزير الإيطالي: «عندما أفكر في بلد آمن خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وبالتالي بلد ثالث آمن حيث يوجد احترام للحقوق الأساسية، فمن الواضح أنني لا أفكر في ليبيا».

وأضاف ملتيني أنّ ليبيا ليست دولة آمنة، ولكن يمكن العثور على موانٍ آمنة لإجراء عمليات إعادة إلى الوطن أو الطرد أو مكان لإقامة مراكز استقبال لتقديم طلبات اللجوء.