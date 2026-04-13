لأول مرة.. ليبيا تستضيف «فلينتلوك 2026» بمشاركة 30 دولة

أعلنت القيادات العليا في ليبيا وإيطاليا والولايات المتحدة عن انطلاق تمرين “فلينتلوك 2026” في ليبيا، على أن يبدأ رسميًا بعد حفل افتتاح سيُقام هذا الأسبوع في مدينة سرت.

ويُعد تمرين “فلينتلوك” السنوي الرئيسي متعدد الجنسيات للعمليات الخاصة التابع للقيادة الأمريكية في أفريقيا، ويجمع قوات من أكثر من 30 دولة، حيث تُنفذ أنشطته بين كوت ديفوار وليبيا، ضمن تدريبات ميدانية شاملة تشمل سيناريوهات جوية وبرية وبحرية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية وتعزيز فعالية القوات المشاركة.

وأكد البيان المشترك أن استضافة ليبيا لجزء من التمرين تمثل محطة مهمة، تعكس التزام القوات الليبية المشتركة بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وإبراز قدرتها على التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات التدريب العسكري المتقدم.

كما أشار إلى أن إيطاليا لعبت دورًا محوريًا في التخطيط والدعم اللوجستي والتنفيذ داخل ليبيا، من خلال توفير القيادة والموارد الأساسية لضمان نجاح التمرين.

وأضاف البيان أن تمرين “فلينتلوك 2026” يدعم جهود تطوير جيش ليبي موحد، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق الأمن والازدهار المستدام في ليبيا وشمال أفريقيا، مؤكدًا التزام الشركاء الدوليين بدعم الدول الإفريقية في بناء قدراتها الدفاعية.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن استضافة مدينة سرت لجزء من فعاليات التمرين لأول مرة تُعد خطوة مهمة، تعكس أهمية التعاون الدولي والمحلي في مواجهة التهديدات الأمنية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح المشتركة بين الدول المشاركة.