لأول مرة ..محادثات بين قادة كبار من الجيش السوداني والدعم السريع في البحرين

اجتمع قادة كبار من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ثلاث مرات، هذا الشهر في البحرين، في أول تواصل على هذه الدرجة بين الجانبين المتحاربين في الصراع المستعر منذ تسعة أشهر.

ونقلت رويترز عن أربعة مصادر، بينهم اثنان حضرا المحادثات، إنه على عكس المحادثات السابقة المتعلقة بالحرب في السودان، حضر ممثلون مؤثرون من القوتين ومسؤولون من مصر، الداعم الرئيسي للجيش، ومن الإمارات، الداعم الرئيسي لقوات الدعم السريع اجتماعات المنامة.

وقال أحد المشاركين إن الجانبين اتفقا مبدئيا على إعلان مبادئ يشمل الحفاظ على وحدة السودان وجيشه، مضيفا أنه من المزمع إجراء مزيد من المحادثات لمناقشة وقف إطلاق النار.

وبحسب المصادر حضرت الولايات المتحدة والسعودية المحادثات، غير المعلنة، التي جاءت بعد محاولات متكررة من جانب القوتين ومن دول شرق أفريقيا، للتوسط في وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الحرب دون تحقيق تقدم يذكر.

واندلعت الحرب في السودان في أبريل الماضي بسبب خلافات حول صلاحيات الجيش وقوات الدعم السريع، في إطار خطة مدعومة دوليا لانتقال سياسي نحو حكم مدني وإجراء انتخابات.

ودمر القتال أجزاء من السودان بما فيها العاصمة الخرطوم، وأودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وبحسب المصادر السابقة مثل الجيش في العاصمة البحرينية المنامة اللواء شمس الدين كباشي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، ومثل قوات الدعم السريع اللواء عبد الرحيم دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).