لأول مرة منذ 13 عاماً.. محطة كهرباء ضخمة في سوريا تعمل بكامل طاقتها

بدأت محطة جندر الحرارية في محافظة حمص العمل بكامل طاقتها للمرة الأولى منذ 13 عامًا، في خطوة مهمة لتأمين جزء كبير من احتياجات المواطنين المتزايدة على الطاقة، وفق تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة.

وزار وزير الطاقة محمد البشير، أمس الخميس، المحطة للاطلاع على عمليات التشغيل ودعم الشبكة الكهربائية، حيث تفقد الوحدات التشغيلية التي خضعت مؤخرًا لعملية صيانة وإعادة تأهيل شاملة، ورافق الزيارة شرح فني مفصل حول واقع عمل المحطة والإجراءات المتخذة لضمان استمرار الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.

وأكد البشير أن إعادة تأهيل المحطة تمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار التغذية الكهربائية في سوريا، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود لتطوير قطاع الطاقة بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم العملية التنموية.

وتعد محطة جندر من أبرز محطات توليد الكهرباء في المنطقة الوسطى، حيث شملت عمليات الصيانة إصلاح العنفة الأولى واستبدال ملفات المحرك الكهربائي، ما أضاف طاقة إنتاجية جديدة تصل إلى 90 كيلو فولت أمبير على الشبكة الوطنية، كما أكملت الفرق الفنية أعمال الصيانة على المجموعة البخارية لضمان رفع جاهزية المحطة وتعزيز موثوقية منظومة الكهرباء.

يذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان أعلنت، بالتعاون مع شركة “إنرجي كير”، عن إنجاز أعمال الصيانة في محطة جندر بريف حمص، والتي تبعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب مدينة حمص، لتظل المحطة أحد الأعمدة الرئيسة لتزويد البلاد بالكهرباء.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات اقتصادية واسعة، منها توقيع سوريا وتركيا 10 اتفاقيات اقتصادية تهدف لرفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار، إضافة إلى إبرام صفقات ضخمة للغاز الطبيعي تعزز من موقع سوريا الاقتصادي على المستوى الإقليمي.