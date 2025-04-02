لأول مرة منذ 18 عاماً.. انخفاض معدّل «البطالة» في إيطاليا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي، اليوم الأربعاء، “انخفاض معدل البطالة بصورة غير متوقعة خلال فبراير الماضي إلى أدنى مستوى منذ نحو 18 عاما”.

وبحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”، “تراجع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 5.9% في فبراير الماضي مقارنة بـ 6.2% خلال يناير الماضي، وكان من المتوقع أن يسجل معدل البطالة 6.3%”.

وأضافت الوكالة: “تعد نتيجة شهر فبراير 2025 أدنى معدل بطالة يتم تسجيله منذ أبريل 2007 عندما بلغ 5.8%”.

وتابعت: “انخفض عدد العاطلين بواقع 79 ألف ليصل إلى 1.517 مليون شخص في فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير الماضي”.

وختمت الوكالة بالتأكيد أنه”أظهرت البيانات أن معدل التوظيف ارتفع إلى 63% في فبراير الماضي، بعدما سجل 62.9% في يناير الماضي”.