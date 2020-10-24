لإحلال السلام.. تركيا تُطالب أرمينيا بإنهاء احتلالها لأراضي أذربيجان

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إنه يجب على أرمينيا سحب الإرهابيين والمرتزقة، وإنهاء احتلالها لأراض أذربيجانية، من أجل السلام بالمنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمسؤولة العلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية بينار قره، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن البيان، أن الجيش الأرميني يواصل استهداف المدنيين والمناطق السكنية بشكل مخالف للقانون والأعراف الدولية، بالرغم من عقد اتفاق هدنة في الفترة بين 10-18 من أكتوبر الجاري.

وأوضحت الدفاع التركية أن الهجمات الأرمينية أسفرت حتى اليوم عن مقتل 85 مدنيا أذربيجانيا، وجرح 385 آخرين.

وقالت: “ينبغي على أرمينيا سحب الإرهابيين والمرتزقة، ووقف هجماتها، وإنهاء احتلالها لأراض أذربيجانية، من أجل إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة”.

وأكدت على استمرار دعم تركيا لأذربيجان في نضالها المشروع لاستعادة أراضيها من المحتل الأرميني، راجية الرحمة للشهداء الأذربيجانيين، والشفاء العاجل للجرحى.

وفي 27 سبتمبر الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم “قره باغ” المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتمكن الجيش الأذربيجاني، خلال العمليات، من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغيلان، و3 بلدات، وأكثر من 130 قرية، وعدد من المرتفعات الاستراتيجية.