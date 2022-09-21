لإعادة تشكيل التعاون مع ليبيا.. قائد الجيش الإيطالي يزور طرابلس ومصراتة

بدأ قائد الجيش الإيطالي فرانشيسكو باولو فيليوولو، أمس الثلاثاء بإجراء زيارة إلى مدينتي طرابلس ومصراتة.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية عن مصادر مطلعة أنّ أجواء الاجتماعات كانت ممتازة حيث أنّها تناولت على وجه الخصوص إعادة تشكيل التعاون في مصراتة.

وتأتي زيارة قائد الجيش الإيطالي بعد الزيارة التي تمت في 16 يونيو الماضي والتي استقبل خلالها الجنرال فيليوولو سفير إيطاليا في ليبيا جوزيبي بوتشينو وقائد البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا الأدميرال بلاتشيدو توريسي.

وكان فرانشيسكو باولو فيليوولو قد أكد خلال زيارته الأخيرة التزام إيطاليا تجاه ليبيا من خلال تقديم المساعدة الطبية بشكل أساسي للسكان في أصعب فترات الاشتباكات المسلحة، مشيرا إلى أنّ مهمتهم تطورت على أساس الاحتياجات التي اقترحتها الحكومة المركزية في طرابلس.

وقدّمت وزارة الدفاع الإيطالية مع البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا، والتي تضم فرقة عمل أبقراط والمستشفى الميداني العسكري في مصراتة.