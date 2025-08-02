لابورتا يدعو لحماية «لامين جمال»: لا تُثقِلوه بإرث ميسي!

حسم خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، الجدل الدائر حول المقارنات المتزايدة بين النجم الشاب لامين جمال وأسطورة النادي ليونيل ميسي، مؤكدًا أن لكل لاعب شخصيته ومسيرته الفريدة، رافضًا وضع اللاعب الشاب تحت ضغط التوقعات المبالغ فيها.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة “سي إن إن” العالمية، قال لابورتا: “ليونيل هو ليو، ولامين هو لامين. ميسي أفضل لاعب في التاريخ، أما لامين، فهو أفضل لاعب في العالم حاليًا. سنرى إلى أي مدى سيصل”.

وأوضح لابورتا أن جمال يمتلك شخصية مميزة ونضجًا مبكرًا يذكره بميسي في بداياته، لكنه شدد على ضرورة توفير الاستقرار له وعدم تحميله ما يفوق طاقته.

وأضاف: “نحن نتحدث عن عبقري كرة قدم حقيقي من النادر أن نجد مثله. إنه يمثل حقبة من الزمن، وعلينا أن نحميه لا أن نثقل كاهله بالتوقعات”.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد المقارنات بين النجمين، خاصة بعد حصول لامين جمال مؤخرًا على القميص رقم 10، الذي اشتهر به ميسي، عقب توقيعه عقدًا جديدًا مع بطل الدوري الإسباني.

وكان جمال قد لعب دورًا حاسمًا في موسم برشلونة الأخير، حيث ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بالثلاثية المحلية: الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

لابورتا: "لامين يمتلك شخصية قوية مثل ميسي، الذي كان يتمتع بها أيضًا في عصره، لقد فاز بكل شيء وفعل كل شيء وبالنسبة لي، من المحتمل أنه أفضل لاعب في التاريخ." 🐐 pic.twitter.com/YyrK1QymYj — Messi World (@M10GOAT) July 31, 2025

https://twitter.com/ith3sham/status/1950948809774612805?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1950948809774612805%7Ctwgr%5E51db912de6e0ec8c7bcaca1e8f5e6e9b80de0e00%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fsport%2F1698366-D984D8A7D8A8D988D8B1D8AAD8A7-D98AD8ADD8B3D985-D8A7D984D8ACD8AFD984-D988D98AD8ACD98AD8A8-D8ADD988D984-D985D982D8A7D8B1D986D8A9-D984D8A7D985D98AD986-D8ACD985D8A7D984-D8A8D985D98AD8B3D98A%2F