لاريجاني: إيران أعادت ترميم قدراتها بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل

كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده عملت على إعادة ترميم وتعزيز قدراتها العسكرية عقب الحرب الأخيرة مع إسرائيل، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية باتت في حالة “يقظة تامة”.

وقال لاريجاني، في مقابلة متلفزة بُثّت الأحد، إن “القوات المسلحة في حالة يقظة تامة حالياً، وعملنا على معالجة نقاط الضعف منذ الأيام الأولى بعد الحرب”.

وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، أوضح لاريجاني أن “المفاوضات تكتيك، وأحياناً تكون واجبة، لكن الأهم هو أن نكون في موقع قوة”، مشدداً على أن إيران “لا تقبل نهج القوى الكبرى القائم على تحديد مهل زمنية محددة”، في إشارة إلى الضغوط الغربية بشأن برنامجها النووي.

موقف إيران من لبنان

وتطرق أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى الوضع في لبنان، حيث قال: “نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان لكننا في كل الأحوال نقف إلى جانبهم، والقرار بيد الشعب اللبناني”.

وأضاف أن “بطولات حزب الله لم تسمح لإسرائيل بالسيطرة على الأرض”، مشيراً إلى أن “إسرائيل كانت تقصف من الجو، لكنها على الأرض لم تكن قادرة على التقدّم”.

وأكد لاريجاني أن موقف بلاده ثابت تجاه دعم الشعوب في تقرير مصيرها قائلاً: “نؤكد على حق الشعوب أن تملك قرارها وسيادتها، وواجبنا أن نكون إلى جانبها بالمساندة لا بالوصاية”.