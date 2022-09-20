لاستخدامها كورقة تفاوض.. «باشاغا» يتحدّث عن دول إقليمية لا تريد استقرار ليبيا

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إنّ هناك وضع إقليمي لايريد الاستقرار في ليبيا، وأنّ بعض الأطراف تستخدمها كورقة للتفاوض.

وذكر باشاغا عقب وصوله بنغازي قادما من تركيا، أنّ الحكومة فشلت في ممارسة مهامها من طرابلس، وأنّها ستمارس مهامها من مدينة سرت وبنغازي وستساهم في فك أسر المنطقة الغربية.

وأوضح باشاغا أنّ حكومة الوحدةى بوصفها حكومة منتهية الولاية هي من أثارت الفتنة وأطلقت النيران ولا تزال تمارس الترهيب في العاصمة طرابلس، وفقا لقوله.

وأضاف باشاغا أنّ الحكومة تسعى لحل المختنقات ونضع الخطط وندعم البلديات ونأمل من مجلس النواب دعما كاملا بتعديل بعض القوانين وسن القوانين وتوفير الميزانية للسنة القادمة.

وأرجع باشاغا في حديثه، الفشل في الدخول إلى طرابلس كون أنّ الحكومة لا تريد سفك الدماء، مردفا قوله «لم نطلق رصاصة واحدة بما فيها الأحداث الأخيرة».