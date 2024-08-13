لاعب برازيلي يرفض أكبر عرض بتاريخ كرة القدم!

رفض البرازيلي فينيسيوس جونيور، “جناح العملاق الإسباني ريال مدريد”، مغادرة فريقه واللعب في صفوف الأهلي السعودي، مقابل حوالي مليار يورو (1.1 مليار دولار)، وهو العرض الذي وصف بأنه الأكبر في تاريخ كرة القدم.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، “تواصل مسؤولون من صندوق الاستثمار العام السعودي، مع فينيسيوس، للاستفسار عن اهتمامه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين بعقد مدته 5 سنوات بقيمة حوالي 200 مليون يورو لكل موسم، بالإضافة إلى المكافآت، وتشمل الحزمة أيضا عقدا منفصلا لمدة 10 سنوات ليصبح سفيرا للسعودية قبل كأس العالم 2034”.

وبحسب الصحيفة، قال مصدر مقرب من اللاعب، “إن ريال مدريد لم يبد أي اهتمام بالتفاوض بشأن انتقاله”.

وقالت الصحيفة، “إن ريال مدريد وفينيسيوس”، رفضا أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، والأهلي السعودي مستعد لفعل أي شيء للتعاقد مع المهاجم البرازيلي”.

هذا ويُعد “فينيسيوس” أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لموسم 2024/2023، ووقع عقده الحالي مع ريال مدريد أواخر عام 2023، وسيستمر حتى صيف عام 2027، بأجر يقدر بنحو 11 مليون يورو (12 مليون دولار) في الموسم.

ويذكر أن “فينيسيوس جونيور”، لديه شرط جزائي في عقده مع ريال مدريد تبلغ قيمته مليار يورو، وهذا رقم سيكون من الصعب كسره، خاصة وأن أكبر مبلغ تم دفعه، من نصيب مواطنه نيمار، عندما انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو، وانضم “فينيسيوس” إلى ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو من نادي فلامنغو البرازيلي في عام 2018، ومنذ ذلك الحين، سجل 93 هدفا في 263 مباراة مع النادي في جميع المسابقات، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس العالم للأندية مرتين بقميص الفريق “الملكي”.