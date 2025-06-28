لا طبيب ولا دواء.. هذه الأطعمة اليومية تُنقذ مفاصلك وعظامك!

يعاني كثيرون من مشاكل التصلب، التورم، والتهاب المفاصل، خاصة مع التقدّم في العمر أو نتيجة أنماط الحياة غير الصحية. لكن بحسب دراسة منشورة في المكتبة الوطنية للطب الهندية، يمكن لبعض الأطعمة المتوفرة في كل منزل أن تلعب دورًا مهمًا في التخفيف من هذه الأعراض وتعزيز صحة المفاصل والعظام.

الكركم:

يتميّز الكركم بخصائصه القوية المضادة للالتهاب، بفضل احتوائه على مركب “الكركومين”. يُنصح بإضافته إلى الحليب الدافئ، أو إلى أطباق العدس والخضروات، للاستفادة من تأثيره المهدئ على التهابات المفاصل.

الزنجبيل:

يساعد الزنجبيل في تقليل التورم والتيبّس الصباحي، كما يُنشّط الدورة الدموية ويدفئ الجسم، مما يسهل الحركة. يمكن تناوله كشاي أو استخدامه طازجًا مع الطعام.

الخضروات الورقية:

أنواع مثل السبانخ، الحلبة، القطيفة، وأوراق الخردل تحتوي على عناصر غذائية تعزّز قوة العظام وتحارب الالتهابات، ما يساعد في الوقاية من تصلب المفاصل.

المكسرات والبذور:

تناول حفنة من اللوز أو الجوز أو بذور الكتان يوفّر دهونًا صحية وأحماضًا دهنية تقلل من الالتهاب. يُنصح بتناولها صباحًا أو كوجبة خفيفة بين الوجبات.

الأسماك الدهنية:

أسماك مثل السردين، السلمون، والماكريل غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تساهم في تحسين مرونة المفاصل وتقليل أعراض الالتهاب.

يؤكد الخبراء أن دمج هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن قد يشكّل خطوة طبيعية فعالة نحو تخفيف آلام المفاصل وتعزيز القدرة الحركية، دون الاعتماد الكامل على الأدوية.