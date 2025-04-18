لبحث الملف النووي الإيراني.. لقاء سرّي في باريس بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين

كشف موقع “والا” الإسرائيلي، نقلاً عن 3 مصادر مطلعة، “أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس جهاز “الموساد” ديفيد بارنيع، أجريا زيارة سرية إلى باريس للقاء المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، لبحث تطورات الملف النووي الإيراني”.

وبحسب الموقع، “يأتي هذا اللقاء قبل أيام من انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الأميركية – الإيرانية، المقررة السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة سلطنة عمان”.

الملف النووي على طاولة باريس

وبحسب التقرير، “تسعى إسرائيل من خلال هذه اللقاءات إلى التأثير في الموقف الأميركي، خصوصاً بعد أن عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في التوصل إلى تسوية سياسية تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي”، مؤكداً في تصريحات للصحافيين: “لا نريد إيذاء أحد، لكن لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية”.

وأضاف ترمب أن “الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما عام 2015 كان صفقة سيئة، ويمهد الطريق أمام إيران لحيازة سلاح نووي، وهو أمر لم أكن لأوافق عليه”.

تحركات دبلوماسية موازية

هذا “وتزامن اللقاء السري مع اجتماعات عقدها المبعوث الأميركي ويتكوف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومسؤولين كبار من بريطانيا وألمانيا، وشملت المباحثات أيضاً الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية، دون أن تغيب القضية الإيرانية عن الأجندة”.

وأكد مصدر مطلع على هذه المحادثات “أن ويتكوف شدد على أن واشنطن تسعى إلى اتفاق جديد مع إيران يضمن وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من باريس، “إن على الأوروبيين الاستعداد لاحتمال إعادة فرض العقوبات على إيران، إذا ثبت أنها على وشك تطوير سلاح نووي”. وأضاف: “علينا جميعاً أن نكون جاهزين لتقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُظهر أن طهران أصبحت أقرب من أي وقت مضى لتحقيق هذا الهدف”.

تحركات إيرانية نحو موسكو وروما

وفي سياق متصل، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موسكو، الخميس، “حيث أجرى مشاورات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تطورات الاتفاق النووي، قبل أن يتوجه إلى روما الجمعة للمشاركة في المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة”.

ورغم عدم مشاركة موسكو بشكل مباشر في المحادثات، “إلا أن طهران تراهن على دعم روسي محتمل في ظل تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن”، وكانت وزارة الخارجية العُمانية أعلنت أن “العاصمة الإيطالية روما ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات، مؤكدة أن عُمان تواصل جهودها في تسهيل الحوار بين واشنطن وطهران، واختيرت روما لاعتبارات لوجستية”.