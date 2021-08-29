لبنان.. إطلاق نار أمام محطة وقود يُسفر عن سقوط جرحى

شهدت محطة وقود في بلدة العباسية جنوبي لبنان، بوم السبت، مواجهة بدأت بعراك بالأيدي والسكاكين تطورت إلى إطلاق للنار، وأسفرت عن سقوط 5 جرحى.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه “وقع إشكال عند محطة فرج في العباسية قضاء صور بين عدد من الشبان وأصحاب المحطة على خلفية تعبئة البنزين، حيث عملوا على إطلاق الرصاص الحي”.

اشكال واطلاق نار على محطة محروقات فرج طريق العباسية.

إصابة المدعو حبيب جحا بإطلاق النار وتم نقله إلى المستشفى الايطالي في صور ..

و الان يتم نقل إصابة ثانية pic.twitter.com/z8I7nkCiRN — ⭐️ C A S P E R ⭐️ (@casper_germany) August 28, 2021

وقام أهالي المنطقة بقطع الطريق العام بمكعبات الإسمنت والحجارة وبالسيارات، احتجاجا على جرح 5 من أبنائهم.

من جهتها أقفلت القوى الأمنية المحطة بالشمع الأحمر بأمر من النيابة العامة في الجنوب، فيما فرض الجيش طوقا أمنيا حول المحطة ومَنع الاقتراب منها.

وطالب رئيس البلدية علي عز الدين، القوى الأمنية بـ”توقيف الفاعلين وسوقهم للعدالة”، قائلا: “نحن ندين ونستنكر الأعمال التي قام بها أصحاب المحطة تجاه الأهالي والاعتداء عليهم بالرصاص الحي وتكسير سياراتهم، لذلك نطالب بتوقيف الفاعلين”.

اطلاق نار محطة فرج العباسية قرب مدينة صور #بنزين pic.twitter.com/aFQhwjGeIl — تنكة بنزين⛽ (@tanketbenzin) August 28, 2021

ويُعاني لبنان في الفترة الأخيرة من أزمة اقتصادية حادة، حيث انهارت العملة الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وفقدان بعضها، إضافة إلى انقطاع مادة البنزين والعديد من الأدوية والمعدات الطبية.