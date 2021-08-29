انتخابات ليبيا

لبنان.. إطلاق نار أمام محطة وقود يُسفر عن سقوط جرحى

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 29 أغسطس 2021 - 01:00 | آخر تحديث: 28 أغسطس 2021 - 23:19 نُشر: الأحد، 29 أغسطس 2021 - 01:00
دولي
لبنان.. إطلاق نار أمام محطة وقود يُسفر عن سقوط جرحى
رويترز
5 جرحى في إطلاق نار أمام محطة للوقود

شهدت محطة وقود في بلدة العباسية جنوبي لبنان، بوم السبت، مواجهة بدأت بعراك بالأيدي والسكاكين تطورت إلى إطلاق للنار، وأسفرت عن سقوط 5 جرحى.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه “وقع إشكال عند محطة فرج في العباسية قضاء صور بين عدد من الشبان وأصحاب المحطة على خلفية تعبئة البنزين، حيث عملوا على إطلاق الرصاص الحي”.

وقام أهالي المنطقة بقطع الطريق العام بمكعبات الإسمنت والحجارة وبالسيارات، احتجاجا على جرح 5 من أبنائهم.

من جهتها أقفلت القوى الأمنية المحطة بالشمع الأحمر بأمر من النيابة العامة في الجنوب، فيما فرض الجيش طوقا أمنيا حول المحطة ومَنع الاقتراب منها.

وطالب رئيس البلدية علي عز الدين، القوى الأمنية بـ”توقيف الفاعلين وسوقهم للعدالة”، قائلا: “نحن ندين ونستنكر الأعمال التي قام بها أصحاب المحطة تجاه الأهالي والاعتداء عليهم بالرصاص الحي وتكسير سياراتهم، لذلك نطالب بتوقيف الفاعلين”.

ويُعاني لبنان في الفترة الأخيرة من أزمة اقتصادية حادة، حيث انهارت العملة الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وفقدان بعضها، إضافة إلى انقطاع مادة البنزين والعديد من الأدوية والمعدات الطبية.

آخر تحديث: 28 أغسطس 2021 - 23:19
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً