نعيم قاسم: سلاح المقاومة «خط أحمر» وأي مساس به يهدد لبنان

أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم تمسّك المقاومة بسلاحها، معتبرًا أن أي محاولة لنزعه تعني نهاية لبنان، ومشددًا على استعداد الحزب لتحمّل أقسى التضحيات حتى تحرير الأرض.

وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن سلاح المقاومة مخصص للدفاع عن نفسها وعن شعبها ووطنها، محذرًا من أن حصر السلاح أو تقديم تنازلات إضافية يؤدي إلى مزيد من الإضعاف، ويهدد استقرار لبنان ومستقبله.

وأضاف أن سلامة لبنان تبقى مرتبطة بسلامة المقاومة وبيئتها، محذرًا من أن خروج الأمور عن السيطرة سيقود إلى دمار شامل لن يستثني أحدًا.

وشدد على أن المقاومة مستعدة لمواصلة المواجهة وتقديم المزيد من التضحيات، مؤكدًا أن الحزب جاهز للأقسى، وأن الأرض ستتحرر، وأن إسرائيل ومن وصفهم بخدامها لن يحققوا أهدافهم.

وعلى الصعيد الداخلي، أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب يواصل التحضير للانتخابات النيابية، ويدعو إلى إجرائها في موعدها وفقًا للقانون الحالي.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر ميدانية بأن دبابة ميركافا إسرائيلية متمركزة في موقع الرادار أطلقت عددًا من القذائف باتجاه أطراف بلدة شبعا جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية للبنان، واستمرار الخروقات الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تداعيات أي تصعيد ميداني على الاستقرار الهش في البلاد.

اليونيفيل: دبابة إسرائيلية تطلق نحو 30 قذيفة قرب موقعنا في كفرشوبا جنوب لبنان

أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عبر حسابها على “إكس”، بأن دبابة “ميركافا” تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت صباح الجمعة نحو ثلاثين طلقة من عيار صغير باتجاه موقع تابع للقوة جنوب الخط الأزرق قرب بلدة كفر شوبا.

وأضافت اليونيفيل أن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة قرب إحدى دورياتها في المنطقة نفسها، دون وقوع أي إصابات. وأكدت أن هذه الأنشطة تعرض المدنيين المحليين للخطر وتشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي وضع حدًا للحرب بين إسرائيل و”حزب الله” في 2006.

وفي بيان لها، قالت اليونيفيل إن قوات حفظ السلام تلقت تحذيرًا أثناء تنفيذ دورية قرب منطقة العديسة بشأن خطر محتمل في أحد المنازل، حيث عثرت على عبوة ناسفة، وقامت بتطويق المنطقة. وبعد ذلك، أقدمت طائرة مسيرة على إلقاء قنبلة على مسافة نحو 30 مترًا من موقع الجنود.

وأكدت اليونيفيل أنها أرسلت طلبًا فوريًا إلى الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، محذرة من أن استمرار هذه الأنشطة يقوض الاستقرار في جنوب لبنان.

ويأتي الحادث رغم دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أن احتفظ الجيش الإسرائيلي بخمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان، رغم الاتفاق على الانسحاب الكامل بحلول 26 يناير 2025.

الجيش اللبناني ينفي خبر اعتقال سوري لتورطه في تمويل مقاتلين موالين للأسد

نفى الجيش اللبناني، في بيان رسمي، صحة ما تم تداوله بشأن اعتقال مواطن سوري للاشتباه في مساعدته مقربين من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على تحويل أموال لتمويل مقاتلين.

وأوضح البيان: “تنفي قيادة الجيش ما يجري تناقله حول توقيف سوري لتورطه في تحويل أموال بهدف تنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة”. وأضاف أن هناك سوريين موقوفين لأسباب مختلفة لا ترتبط بالتخطيط لعمليات أمنية خارج لبنان، وأن التحقيق معهم يجري بإشراف القضاء المختص.

وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت سابقًا بأن السلطات اللبنانية أوقفت المواطن السوري أحمد دنيا للاشتباه في تورطه بمساعدة مقربين من الأسد على تمويل مقاتلين، مشيرة إلى أن توقيفه يأتي بعد نحو شهر من طلب مسؤولين أمنيين سوريين من لبنان تعقب أكثر من 200 ضابط فروا عقب الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024.