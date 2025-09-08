لبنان.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على البقاع

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تنفيذ غارات جوية على أهداف تابعة لـ”حزب الله” في منطقة البقاع شرقي لبنان، مستهدفا معسكرات قوة الرضوان التي رصدت وجود عناصر تابعة للحزب داخلها.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إن الغارات استهدفت مواقع تم استخدامها لتخزين وسائل قتالية وإجراء تدريبات وتأهيل إرهابيين، بهدف تنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والدولة.

وأوضح أن “حزب الله” نفذ خلال التدريبات تمارين إطلاق نار وتأهيل على استخدام أسلحة متنوعة، ما يشكل انتهاكًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل وتهديدًا مباشرًا لدولة إسرائيل.

ويأتي ذلك في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على إعلان “حزب الله” ما أسماه “جبهة إسناد لقطاع غزة” في 8 أكتوبر 2023، ومع ذلك، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات مبررا إياها بأنها تهدف لإزالة “تهديدات حزب الله”، رغم عدم انسحاب إسرائيل الكامل من بعض النقاط الاستراتيجية في جنوب لبنان، كما كان مقررًا في يناير الماضي.