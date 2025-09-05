لبنان.. الجيش يعرض خطته على مجلس الوزراء لسحب السلاح

يعرض الجيش اللبناني اليوم الجمعة، على مجلس الوزراء خطته لسحب السلاح وحصره بيد الدولة، تنفيذًا لقرار الحكومة الصادر في مطلع أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، يتضمن جدول أعمالها بند حصرية السلاح، ويشارك في الجلسة قائد الجيش رودولف هيكل الذي سيقدم خطة الجيش لتنفيذ القرار.

وحتى الآن، لا يتضح ما إذا كان وزراء حركة وحزب الله سيغادرون الجلسة، في ظل تأكيد حزب الله المتكرر على رفض تسليم سلاحه.

وفي تقرير نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول سعودي، استبعدت المملكة أن يرد حزب الله على جهود نزع السلاح بعنف واسع.

وحذرت الصحيفة من أن لبنان يواجه لحظة مصيرية، مع نفاد الوقت لنزع سلاح حزب الله قبل خسارة الدعم المالي من الولايات المتحدة والخليج، أو مواجهة حملة عسكرية إسرائيلية جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج على الحكومة اللبنانية لاتخاذ موقف حاسم وعدم الانصياع لتهديدات حزب الله.