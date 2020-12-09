لبنان.. «الحريري» يُقدم تشكيلته الحكومية لرئيس البلاد

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المُكلف سعد الحريري، عن تقديمه تشكيلة حكومته للرئيس ميشال عون مساء اليوم الأربعاء.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الحريري قوله: “الأجواء إيجابية وسألتقي الرئيس عون مجددا”.

وأضاف: “عون سيدرس التشكيلة والأمل كبير بتشكيل الحكومة قريبا، لقد تقدمت بتشكيلة كاملة تتألف من 18 وزيرا من اصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي”.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر سياسية، أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، قرر أن يتقدم للرئيس ميشال عون، بصيغة وزارية تضم 18 وزيرا فور اختتام المؤتمر الدولي لتقديم مساعدات إنسانية للبنانيين.

يُشار إلى أن الحريري كلف بتشكيل حكومة جديدة في 22 أكتوبر الماضي، بعد تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة من قِبل 65 نائبا، من أصل 120 نائبا، وجاء التكليف بعد نحو عام من تقديم الحريري استقالة حكومته إثر احتجاجات شعبية.

يأتي ذلك في حين، يُعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية، وانخفاض العملة الوطنية مقابل الدولار، واحتجاز المصارف للودائع، وارتفاع نسبة الفقر، والبطالة، وشك اللبنانيين في الطبقة السياسية.