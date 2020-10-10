لبنان.. انفجار جديد صباحاً وسقوط ضحايا

وسائل إعلام لبنانية، أفادت اليوم السبت، أن انفجارا وقع في منطقة الأشرفية في ضواحي بيروت داخل أحد المطاعم المقفلة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن وكالة “النشرة” اللبنانية نقلا عن السلطات في المنطقة أن الحادث الحاصل هو جراء انفجار قارورة غاز كانت متواجدة في إحدى المطاعم.

وقع انفجار في منطقة الأشرفية عند الساعة 7 والثلث صباحا داخل أحد المطاعم المقفلة على درج اللعازرية، جراء انفجار قارورة غاز.

وفي السياق نفسه، كشف الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، عن نتيجة الانفجار الحاصل قائلا: “تم نقل جثة من داخل مكان انفجار قارورة الغاز في الاشرفية وإصابة شخصين من المارة بجروح طفيفة”.

واندلع حريق ضخم في منطقة الطريق الجديدة في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الجمعة، بعد انفجار خزان للمازوت في المنطقة.

وأفاد أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، مقتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، مساء أمس الجمعة، في انفجار خزان لمادة المازوت في منطقة طريق الجديدة، أحد أحياء العاصمة اللبنانية بيروت.