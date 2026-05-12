لبنان.. تصعيد دموي في الجنوب وغارات تطال عشرات البلدات

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تمكنه خلال الأسابيع الأخيرة من تصفية أكثر من 350 عنصرًا تابعًا لـ”حزب الله” في جنوب لبنان، معتبرًا أن هؤلاء شكّلوا تهديدًا مباشرًا للمدنيين والقوات الإسرائيلية في المنطقة.

وأوضح الجيش في بيانه أن العمليات شملت استهداف أكثر من 1100 موقع تابع لـ”حزب الله”، تضمنت مبانٍ كانت تستخدم لأغراض عسكرية من قبل عناصر الحزب، ومستودعات للأسلحة، ومنصات إطلاق محملة وجاهزة للاستخدام، إلى جانب بنى تحتية أخرى.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل جهوده لإحباط أي تهديدات موجهة ضد المدنيين الإسرائيليين وقواته، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تأتي تنفيذاً لتوجيهات المستوى السياسي والتفاهمات المبرمة بين إسرائيل ولبنان.

بدورها، أفادت مصادر طبية لبنانية بمقتل 14 شخصًا وإصابة أكثر من 10 آخرين، إثر غارات جوية إسرائيلية وطائرات مسيّرة وقصف مدفعي استهدف عددًا من البلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربيً

وشملت الاستهدافات بلدات زبدين، شقرا، عربصاليم، النميرية، الريحان، جرجوع، كفرفيلا، صريفا، الدوير، زبقين، حاريص، كفرتبنيت، إضافة إلى محيط النبطية وميفدون، فضلاً عن غارة على بلدة مشغرة في البقاع الغربيً

وأسفرت الضربات عن تدمير واسع في عدد من المواقع، بينها مبانٍ سكنية ومركز صحي وعدد من السيارات المدنية، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة، مع مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحاياً

ووفق معطيات أولية، فإن القتلى شملوا مدنيين من جنسيات مختلفة، فيما تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني عملياتها في مواقع الاستهدافً

في سياق متصل، أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص رصد أكثر من 1700 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الفترة الممتدة من 17 أبريل حتى 8 مايو، شملت 818 غارة جوية و641 قصفًا مدفعيًا و270 عملية تفجير و15 قذيفة فوسفوريةً

بالتوازي، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية ضد مواقع وآليات إسرائيلية، شملت استهداف تجمعات للجنود والآليات في بلدات حدودية باستخدام صواريخ ومسيّرات انقضاضية، إضافة إلى عمليات استهدفت دبابات وآليات هندسية ومواقع تموضع عسكريةً

ووفق بيانات صادرة عن الحزب، شملت العمليات هجمات على مواقع في طيرحرفا والناقورة والبياضة والطيبة ورشاف ومحيط دير سريان، مع تأكيد تحقيق إصابات مباشرة في عدد من الأهداف، بينها آليات عسكرية ودبابات ميركافاً

كما أعلن الحزب التصدي لطائرات مسيّرة إسرائيلية في أجواء منطقة صور باستخدام صاروخ أرض–جو، ضمن سلسلة عمليات متزامنة خلال يوم واحدً

وأشار حزب الله إلى أن عملياته تأتي ردًا على ما وصفه بخروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار واستهداف مدنيين وقرى في الجنوب، مؤكدًا استمرار ما سماه “الدفاع عن الأراضي والسكان”ً

وتشهد الجبهة الجنوبية اللبنانية تصعيدًا متبادلًا متسارعًا، وسط تحذيرات من توسع نطاق العمليات العسكرية وتفاقم الوضع الإنساني في المناطق الحدوديةً.

الجيش الإسرائيلي يصدر عقوبات مخففة بحق جنديين بعد إساءة لتمثال “السيدة العذراء” في جنوب لبنانً

أصدر الجيش الإسرائيلي، حكمًا يقضي بالسجن 21 يومًا بحق جندي اتُّهم بالإساءة لتمثال “السيدة العذراء” في جنوب لبنان، فيما نال جندي آخر صوّر الواقعة عقوبة بالسجن العسكري لمدة 14 يومًاً.

وجاء القرار عقب تحقيق داخلي في حادثة وقعت قبل أسابيع، أظهر فيها جندي وهو يسيء إلى التمثال، وفق ما صرّحت به المتحدثة العسكرية أرييلا مازورً

وانتشرت الواقعة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة تُظهر جنديًا يحمل تمثال “السيدة العذراء” بطريقة مسيئة، ما أثار موجة استنكار واسعةً

وفي سياق متصل، أشارت تقارير سابقة إلى حادثة أخرى وقعت أواخر أبريل، ظهر خلالها جندي إسرائيلي وهو يحطم تمثالًا للسيد المسيح في بلدة دبل جنوب لبنان، ما دفع الجيش لاحقًا إلى اتخاذ إجراءات تأديبية شملت احتجازًا واستبعادًا من الخدمةً

وتشهد المنطقة الجنوبية من لبنان توترًا عسكريًا مستمرًا منذ اندلاع الحرب في مارس، والتي خلفت خسائر بشرية ونزوحًا واسعًا، وفق بيانات رسمية لبنانيةً

وتشير تقارير ميدانية إلى استمرار العمليات العسكرية في الجنوب، وسط تحذيرات دولية من اتساع نطاق التصعيد، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية في الأمم المتحدة عبر مجلس حقوق الإنسان.

كما أفادت تقارير إعلامية بينها وكالة رويترز بأن الحكومة اللبنانية تستعد لطرح ملف الانتهاكات أمام الهيئات الدولية، مع الدفع نحو وقف إطلاق النار وترتيبات تتعلق بالأسرى والانسحاب وإعادة الإعمارً