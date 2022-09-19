لتعاوننا مع ليبيا.. وزير الداخلية المالطي: نتعرض لانتقادات يومية

قال وزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري إنّ بلاده تتعرض لانتقادات يومية من المنظمات غير الحكومية ومن مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان لتعاونها مع ليبيا في منع مغادرة قوارب الهجرة الشواطئ الليبية نحو أوروبا.

ولفت كاميليري بحسب صحيفة مالطا إندبندنت إلى أنّ هذا التعاون مع الجانب الليبي أفضل حل لإنقاذ الأرواح التي دائمًا ما تكون في خطر لحظة وقوعهم في البحر، وليس فقط عند وصولهم إلى منطقة البحث والإنقاذ في مالطا.

وتابع كاميليري أنّه لوحظ بعد هذا التعاون أنه حتى المتاجرين بالبشر من ليبيا بدؤوا في تغيير طرقهم لتجنب مالطا، عندما بذلت مالطا جهودًا كبيرة لمن يسيئون استخدام النظام لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.