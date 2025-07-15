لتعزيز التعاون الأمني.. روسيا وأوزبكستان تنفذان تدريبات عسكرية مشتركة

انطلقت اليوم الثلاثاء، في ميدان تدريب ترمذ بولاية صرخنداريا جنوب أوزبكستان، المناورات التكتيكية العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة الروسية والأوزبكستانية تحت اسم “خامكورليك-2025″، في خطوة بارزة لتعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن هذه المناورات تهدف إلى صقل مهارات القوات المشاركة في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، من خلال تدريب وحدات مشتركة على التعامل مع السيناريوهات الواقعية التي تشمل اكتشاف وتدمير مجموعات صغيرة من التنظيمات المسلحة غير القانونية التي تحاول اختراق حدود الدولة.

وتشتمل تدريبات “خامكورليك-2025” على عدة محاور رئيسية تشمل قيادة التشكيلات العسكرية في عمليات القضاء على مجموعات مسلحة غير شرعية استولت على منشآت أو مواقع حدودية، وفرض السيطرة على تلك المواقع، بالإضافة إلى مواجهة مجموعات معادية صغيرة وتنظيم اقتحام وتطهير مراكز سكنية تم احتلالها من قبل هذه التنظيمات.

وتشكل الوحدات الجبلية ووحدات الاقتحام العمود الفقري للقوات الروسية المشاركة، إلى جانب مجموعات متنقلة متخصصة في الحرب الإلكترونية، وطواقم تشغيل طائرات مسيرة استطلاعية وأنظمة “أف بي في”، إضافة إلى مشاركة مروحيات هجومية من طراز “مي-24” ضمن المجموعة الجوية.

وتعد هذه المناورات التي تستمر من 15 وحتى 21 يوليو الحالي، فرصة حيوية لتعزيز التنسيق والتكامل بين القوات الروسية والأوزبكستانية، وتأتي في إطار الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تهدد الأمن الإقليمي.

وتعكس هذه الخطوة الالتزام المتبادل بين البلدين بتعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة، وتطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة، بما يضمن جهوزيتها للتصدي لأي تهديدات محتملة.

وتوفر “خامكورليك-2025” نموذجًا عمليًا للتعاون العسكري بين موسكو وتاشكند، وتعزز من الروابط الاستراتيجية بينهما على الصعيدين العسكري والسياسي، بما ينعكس إيجابيًا على أمن المنطقة برمتها.