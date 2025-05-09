لتعزيز التعاون الاستراتيجي.. أوكرانيا تبرم اتفاقية «المعادن النادرة» مع واشنطن

أقرّ البرلمان الأوكراني اتفاقًا مع الولايات المتحدة لتأسيس صندوق مشترك لإعادة الإعمار، يمنح واشنطن إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية في أوكرانيا مقابل دعم اقتصادي طويل الأمد لكييف، دون أن يشمل الاتفاق أي ديون تتعلق بالمساعدات العسكرية السابقة، بحسب تأكيد الحكومة الأوكرانية.

وتمت الموافقة على القانون بأغلبية 338 صوتًا، متجاوزًا العدد المطلوب البالغ 226 صوتًا، وتهدف الاتفاقية، التي تم التوصل إليها بعد أسابيع من المفاوضات، إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية.

وفي منشور على منصة “إكس”، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتفاقية بأنها “وثيقة تاريخية” تفتح آفاقًا جديدة للتعاون، مؤكدًا أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأنها، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من اتفاقيتين إضافيتين لتحديد التفاصيل الفنية في بداية الأسبوع المقبل.

كما نقلت إذاعة ساسبيلين العامة عن وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو قولها: “الولايات المتحدة مستعدة للاستثمار في اقتصادنا وفي باطن أرضنا، بينما تحتفظ أوكرانيا بملكية المعادن وباطن الأرض”، وأضافت أن الاتفاقية لا تشمل أي ديون تتعلق بمساعدات الأسلحة الأمريكية السابقة.

جدير بالذكر أن أوكرانيا قد تصدت للغزو الروسي لمدة تجاوزت ثلاث سنوات بدعم غربي كبير، ورغم ذلك، فإن السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا شهدت تحولًا كبيرًا منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي، مما جعل كييف أقل اعتمادًا على التحالفات السابقة.