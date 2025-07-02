لتعزيز التعاون الثنائي.. المنفي يستقبل وفداً من وزارة الخارجية الهولندية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم بمقر المجلس في طرابلس، وفداً رفيع المستوى من وزارة الخارجية الهولندية برئاسة نائب وزير الخارجية، مارسال دي فينك، وضم الوفد مسؤولة الملف الليبي، فاريما موافي، بالإضافة إلى السفير الهولندي لدى ليبيا، يوست كلارنبيك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين ليبيا وهولندا، وناقش الجانبان آفاق تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الليبية، وبحث سبل دعم العملية السياسية، ودفع جهود الاستقرار، مع التأكيد على أهمية دعم مسارات الحوار الوطني والانتخابات المرتقبة.

كما تم مناقشة قضايا حقوق الإنسان، والتعاون في مجالات العدالة الانتقالية والتنمية المستدامة، في إطار رؤية مشتركة لبناء دولة مدنية ديمقراطية.

وأكد الرئيس المنفي حرص المجلس الرئاسي على توسيع آفاق التعاون الدولي والانفتاح على شركاء جدد، معرباً عن تقديره للدور الإيجابي الذي تضطلع به مملكة هولندا في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا.