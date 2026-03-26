لتعزيز «النزاهة والكفاءة».. تقييم شامل للعمل الانتخابي في سبها

عقد مكتب الإدارة الانتخابية سبها، اجتماعًا لمتابعة سير العمل الانتخابي، ضم عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبوبكر مرده، للاطلاع على أداء المكتب ومناقشة الدروس المستفادة من انتخابات المجالس البلدية الأخيرة.

وحضر الاجتماع رئيس مكتب الإدارة الانتخابية وعدد من موظفي المكتب، حيث تم استعراض أبرز الملاحظات الفنية والإجرائية التي رافقت العملية الانتخابية.

كما تم بحث سبل تطوير الأداء وتعزيز كفاءة العمل خلال الاستحقاقات القادمة، بما يضمن تنظيم عمليات انتخابية شفافة وفعّالة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المستمرة لتقييم الأداء وتحسين جودة العمليات الانتخابية، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية.

وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تطوير النظام الانتخابي الليبي من خلال متابعة المكاتب الانتخابية وتحليل التجارب السابقة، بهدف تعزيز الثقة العامة في الانتخابات وضمان تقديم خدمات انتخابية دقيقة وشفافة.

