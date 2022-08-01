لتقليل استهلاك الكهرباء.. فرنسا تحظر الإعلانات المضيئة ليلاً

بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تضاعف الحكومة الفرنسية جهودها من أجل تقليل استهلاك الطاقة مع ارتفاع أسعارها واستمرار.

ونقل موقع “أفريكونا” عن وزيرة تحول الطاقة الفرنسية أغنيس روناشيه قولها، إن خطة توفير الطاقة التي وضعتها الحكومة تشمل حظر الإعلانات المضيئة ليلا، باستثناء محطات القطارات والمطارات، ومنع المتاجر من إبقاء أبوابها مفتوحة عند تشغيل التكييف أو التدفئة.

وأضافت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة “جورنال دو ديمانش”، إن هذه الإجراءات ستساعد الشركات بتخفيض فواتير الطاقة بنسبة 20 بالمئة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية خفض استهلاك الطاقة، مضيفا أن “روسيا تستخدم الغاز كسلاح حرب، ويجب أن نستعد اليوم لسيناريو يتعين علينا فيه الاستغناء عن الغاز الروسي كليا”.

وحث ماكرون المواطنين والإدارات المحلية للعمل على خطط طوارئ خلال الصيف لتجنب حدوث ازمة في فصل الشتاء، حيث تصارع أوروبا أسوأ أزمة في إمدادات الطاقة منذ عقود.