لتوحيد المؤسسة العسكرية.. «نصية» يقول إن المطلوب وضع خارطة طريق واضحة

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إنّ المطلوب في الوقت الراهن وضع خارطة طريق واضحة لتوحيد المؤسسة العسكرية في فترة زمنية محددة.

وأوضح نصيو في حديثه لوكالة سبوتنيك الروسية، أنّ تفعيل المسار العسكري إلى جانب المسارات الأخرى يساهم بشكل كبير في بناء الدولة والوصول للحل الشامل والخروج من المراحل الانتقالية.

ولفت نصية إلى أنّ الخطة الزمنية المرتبطة بتوحيد المؤسسة العسكرية تتوافق مع رغبة الشارع الليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، معتيرا في الوقت نفسه، أنّ قضية السلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية من القضايا الأساسية في الأزمة الليبية.

واعتبر عضو مجلس النواب أنّ أي تقارب أو حل يساهم بقدر كبير في الخروج من المعضلة السياسية، خاصة أنّ الأزمة ترتبط بشقين أساسيين في المقام الأول، هما الجانب الأمني والسياسي، إضافة للجانب الاقتصادي.