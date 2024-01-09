لجنة استكمال توحيد المصرف المركزي تعقد اجتماعها الثالث

ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماع اللجنة المشكلة لاستكمال إجراءات توحيد المصرف اجتماعها الثالث، بمقر المصرف في طرابلس، بحضور مدراء الإدارات المعنية من مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي.

وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي تعزيزاً لمشروع التوحيد، الذي تُوج بتوحيد ادارتي البحوث والإحصاء ووحدة المعلومات المالية.

كما يأتي الاجتماع بعد استكمال عملية توحيد إدارتي الرقابة على المصارف والنقد.

هذا وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على خارطة طريق عمل اللجنة لسنة 2024م.