لجنة التحقيق بحادثة طائرة «الحداد» تواصل مهامها في تركيا

تواصل اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رقم (1840) لسنة 2025 لمتابعة التحقيق في حادث سقوط الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة ومرافقيه، مهامها بالتنسيق مع السلطات الأمنية والقضائية التركية، بما يضمن تبادل المعلومات ومشاركة الخبراء في سير التحقيقات.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، فقد أجرى رئيس اللجنة وأعضاؤها زيارة ميدانية إلى إدارة التحقيقات في الحوادث الجوية بمصلحة الطيران المدني التركي، يرافقهم وفد من مصلحة الطيران الليبية، حيث جرى تقديم عرض مفصل لمجريات الحادث منذ وصول الطائرة إلى تركيا وحتى اختفائها من الرادار، مع استعراض الخطوات التي اتُخذت منذ اللحظات الأولى للواقعة.

وخلال اللقاء، أوضحت إدارة التحقيقات التركية أن ألمانيا اعتذرت عن إجراء تحليل الصندوق الأسود لعدم توفر الإمكانيات الفنية لديها للتعامل مع هذا النوع من الطائرات، مبينةً أنه تم طرح أربع دول أخرى قادرة على تنفيذ المهمة، وقد تم الاتفاق بالإجماع بين اللجنة الليبية ومصلحة الطيران والمدعي العام التركي والنائب العام الليبي على اختيار بريطانيا كجهة محايدة لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

كما قامت اللجنة بزيارة غرفة العمليات المركزية لقوات الجندرمة للاطلاع على الإجراءات التي اتخذت منذ لحظة البلاغ عن الحادث، بالإضافة إلى زيارة وحدة الطب الشرعي التي أكدت استكمال إجراءات تحليل الحمض النووي (DNA)، والتعرف على رفات الشهداء بدقة بعد مطابقة العينات مع ذويهم.

وبناءً على ما تم إنجازه تقرر نقل الجثامين صباح السبت إلى مدينة طرابلس.