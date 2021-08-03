لجنة المنازعات بالخارج تُجنب الخزانة العامة خسائر تُقدر بـ165 مليون دولار

أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية، أن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي، حققت نجاحات أخرى في قضايا المنازعات الخارجية.

وأفادت الإدارة في بيان لها، بأنها جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 165 مليون دولار أمريكي قيمة التعويضات التي تطالب بها شركة “سيمبلكس” الهندية الدولة الليبية في الدعوى التحكيمية المقامة منها بباريس عام 2018 استنادا إلى ما تزعمه من إخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بينها وبين الهند في عام 2009 وذلك بمناسبة تعاقدها منذ عامي 2008 – 2009 على تنفيذ 4000 وحدة سكنية بالمرافق التابعة لها بمنطقتي قيرة الشاطئ ووادي المجينين.

وأصدرت هيئة التحكيم بتاريخ 23 يوليو 2021 قرارها القاضي بإنهاء إجراءات التحكيم لإخفاق الشركة المدعية في استيفاء تكاليف التحكيم مع إلزامها بالمصاريف.

ويُعزز هذا الحكم الدور الهام الذي تضطلع به إدارة القضايا في مجال المنازعات الخارجية بجهود أبنائها المخلصين، ويضيف مكسبا جديدا للدولة الليبية في هذا الشأن، مما يتطلب دعمها بكافة الوسائل التي تمكنها من مواصلة دورها في الذود عن الأموال العامة ورعاية الصالح العام، بحسب بيان الإدارة.