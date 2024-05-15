لجنة دراسة أثر فرض ضريبة على سعر الصرف تنظم ندوة علمية بالخصوص

عقدت اللجنة المُكلفة بدراسة مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي، ندوة علمية خاصة بدراسة تأثير الرسم على سعر الصرف.

وذكر المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن الندوة عقدت بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وعضو اللجنة رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس السيد” زايد هدية “و عضو اللجنة رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب الدكتور عمر تنتوش، وعضو مجلس النواب الدكتورة سلطنة المسماري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد امراجع نجم، و رئيس مجلس التخطيط الوطني احمد ابريدان، وعدد من الخبراء والأكاديميين والمستشارين المختصين في المجال الاقتصادي والمالي، ونائب مدير إدارة البحوث و الإحصاء بمصرف ليبيا المركزي.

وتهدف الندوة التي تستمر يومين، لمناقشة أسباب وآثار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.

يشار إلى أن القضاء الليبي أصدر أحكامه ببطلان قرار فرض رسم على سعر الصرف، الذي أصدره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.