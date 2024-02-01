لجنة متخصصة تتفقد مشاريع المرافق الشبابية في الزاوية

تفقدت لجنة متابعة مشاريع إنشاء وصيانة وتطوير المرافق الشبابية في وزارة الشباب، أعمال تطوير المرافق الشبابية في مدينة الزاوية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن من بين المشاريع التي زارتها اللجنة بيت شباب الزاوية ، ومركز تدريب الكشاف الدولي بغابة جود دائم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار إعداد تقرير عام عن مراحل الإنجاز بالمشروعات، التي تنفذها وزارة الشباب ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية لعودة الحياة بمختلف المدن والمناطق الليبية، بالإضافة إلى متابعة المرحلة الثانية لتطوير تلك المرافق، وجعلها مراكز ذات قدرة استيعابية كبيرة تتيح للشباب تنفيذ المناشط والبرامج الجامعة على الصعيدين المحلي والإقليمي .