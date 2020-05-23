لجنة مجابهة كورونا بمصراتة تُناشد العائدين الالتزام بالحجر المنزلي

طالبت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة فيروس كورونا ببلدية مصراتة، العائدين من الخارج حديثا بالالتزام بالحجر المنزلي الطوعي.

زدعت اللجنة في بيان السبت، العائدين من السفر إلى عدم التقارب الاجتماعي مهما كان نوعه، تنفيذا للإجراءات الاحترازية المتبعة والمعمول بها لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا.

ونوهت بأن هذا النداء جاء بعد ملاحظتها حدوث العديد من التجاوزات في تطبيق الإجراءات المعتمدة مما أدى لوصول بعض العالقين دون التزامهم بالإجراءات المتبعة، الأمر الذي أدى لتزايد ملحوظ في عدد الحالات التي سجلت مؤخرا.

وأشارت اللجنة إلى أن عودة العالقين في الخارج بدأت اعتبارا من 5 مايو الجاري، بحسب الإجراءات المعتمدة من اللجنة الاستشارية العليا، والتي تتطلب الحجر الذاتي لمدة أسبوعين من تاريخ العودة ضمانا لخلو العائدين من فيروس كورونا.