لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية.. دول عربية تحظر لعبة إلكترونية شهيرة

أصدرت عدة دول عربية، خلال الأشهر الأخيرة، قرارات رسمية بحظر لعبة “روبلوكس” الإلكترونية الشهيرة، في إطار جهود حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المحتملة لهذه المنصة التفاعلية.

وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عُمان، في يونيو 2025، أن منصة “روبلوكس” محظورة رسمياً في السلطنة، بعد متابعة ما يُتداول عبر مواقع التواصل ومنتديات الألعاب حول إمكانية الوصول إليها، بحسب تصريحات نشرتها صحيفة “أثير” العمانية.

وفي أغسطس الجاري، أعلنت قطر حظر اللعبة أيضاً، وفق تأكيد عدد من مستخدمي المنصة لصحيفة “الشرق” القطرية، مشيرة إلى أن القرار جاء للحفاظ على سلوكيات الأطفال والمراهقين وسلامتهم، نظراً لما تحتويه اللعبة من مشاهد عنيفة ودموية، ومحتوى قد يتعارض مع العادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي.

دعاوى قضائية في الولايات المتحدة

على الصعيد الدولي، تواجه شركة “روبلوكس” دعاوى قضائية في الولايات المتحدة. ففي ولاية لويزيانا، تم رفع دعوى تتهم المنصة بإهمال حماية الأطفال من المخاطر، وفي ولاية أيوا، أقيمت دعوى بعد حادثة تعرض فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً للتحرش والاختطاف عبر المنصة.

ما هي “روبلوكس”؟

تأسست منصة “روبلوكس” عام 2004، وهي بيئة ألعاب إلكترونية تفاعلية مجانية تتيح للمستخدمين تصميم عوالم افتراضية خاصة بهم، وخوض مغامرات جماعية، والتواصل مع لاعبين حول العالم. تجذب اللعبة نحو 82 مليون مستخدم يومياً، أكثر من نصفهم دون سن 18 عاماً.

المميزات والمخاوف

تتميز “روبلوكس” بدمج عناصر البرمجة التعليمية والأدوات الإبداعية في التصميم، ما يجعلها بيئة جذابة للأطفال والمراهقين، لكنها تواجه انتقادات بسبب نظامها المفتوح الذي قد يسمح بنشر محتوى غير مناسب والتواصل مع الغرباء، إضافة إلى مخاطر الإدمان الرقمي وتأثيره على التحصيل الدراسي وعمليات الشراء غير المراقبة عبر العملة الافتراضية “روبوكس”.

تحذيرات الخبراء

حذر خبراء تربويون وتقنيون، منهم المتخصص السعودي تركي المحمود، من عدة مخاطر رئيسية: التواصل مع أشخاص مجهولين، التعرض لمحتوى غير مناسب، عمليات شراء غير مراقبة، وخطر الإدمان الرقمي.

ونصح المحمود أولياء الأمور بمراقبة استخدام أطفالهم للعبة، تفعيل إعدادات الخصوصية، تحديد وقت اللعب، والتوعية بمخاطر التواصل مع الغرباء، مع ضرورة إبلاغ الجهات المعنية عن أي محتوى أو سلوك غير لائق على المنصة.