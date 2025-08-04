لحماية الشبكة وتعزيز السلامة.. استمرار حملة إزالة المخالفات الكهربائية في الشقيقة

يواصل فرع الشرطة الكهربائية بالجبل الغربي تنفيذ حملة موسعة لإزالة التوصيلات الكهربائية غير الشرعية في منطقة الشقيقة، بناءً على تعليمات مدير عام الإدارة العامة للشرطة الكهربائية، العميد علي الغراري، وتحت إشراف رئيس الفرع، عماد شفراد، ونائبه رمزي أبو علاق.

وتأتي الحملة ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية مكونات الشبكة العامة للكهرباء، والحد من الفاقد الكهربائي الناتج عن المخالفات، إضافة إلى تعزيز معايير السلامة العامة.

وشملت الحملة عددًا من المساكن والمحال التجارية التي رُصدت فيها توصيلات مخالفة، حيث جرت عمليات الإزالة بالتنسيق مع فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء، وأسفرت عن إنهاء عدة توصيلات تُشكّل خطرًا مباشرًا على الأرواح والممتلكات، إلى جانب كونها عبئًا على الشبكة.

وأكدت الإدارة العامة للشرطة الكهربائية استمرار الحملة في مختلف المناطق، داعية المواطنين إلى التعاون والالتزام بالضوابط القانونية لضمان استقرار التيار الكهربائي والحفاظ على السلامة العامة.