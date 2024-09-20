لشراء الهمبرغر لأنصاره.. «ترامب» يستخدم العملات الرقمية المشفرة

قام الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، باستخدام عملة “البيتكوين” المشفرة لشراء الهمبرغر لأنصاره من أحد مطاعم مدينة نيويورك الأمريكية.

ويأتي ذلك كنوع من الترويج لمشروع عائلته الجديد للعملات الرقمية World Liberty Financial الذي أطلقته قبل يومين.

Trump, promoting his new crypto scam in NY today, hands “crypto burgers” to his fans. pic.twitter.com/CDWzUYAM1h — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) September 18, 2024

ويوم الاثنين الماضي، أطلق ترامب مع أبنائه ورجال أعمال منصّة للعملات المشفّرة، حيث روج الرئيس الأمريكي السابق وأبناؤه لمنصة تشفير جديدة، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه المرشح الرئاسي الجمهوري إلى جذب قطاع الأصول الرقمية قبل 50 يومًا فقط من الانتخابات الأمريكية.

وانضم ترامب ودونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، إلى جانب مطور العقارات المقيم في نيويورك والمانح الكبير لترامب ستيف ويتكوف وأبنائه أليكس وزاك ويتكوف، إلى محادثة X Spaces يوم الاثنين الماضي؛ حيث تم الإعلان رسمياً عن World Liberty Financial.

وقالت الشركة إن مهمتها واضحة تماماً، وهي “جعل العملات المشفرة وأميركا عظيمة من خلال دفع التبني الجماعي للعملات المستقرة والتمويل اللامركزي”.

ويمثل تبني الرئيس الأمريكية السابق للعملة الرقمية تحولاً كبيراً عن موقفه السابق، بعد أن رفض “البيتكوين” ذات يوم باعتبارها “عملة احتيال” ووصف العملة الرقمية بأنها مبنية على الهواء.

وقال ترامب في مقطع فيديو الأسبوع الماضي: “نحن نحتضن المستقبل بالعملات المشفرة ونترك البنوك الكبيرة البطيئة والقديمة خلفنا”.

وخلال المقابلة التي أجريت في منتجعه مار إيه لاغو بولاية فلوريدا يوم الاثنين، أخبر ترامب المذيع بأن المحادثات مع أبنائه غيرت رأيه بشأن فوائد الأصول الرقمية.

وأضاف ترامب: “يبدو الأمر وكأن الشباب يعرفون ذلك بشكل أفضل بكثير من كبار السن”.