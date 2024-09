لشراء الهمبرغر لأنصاره.. «ترامب» يستخدم العملات الرقمية المشفرة

قام الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، باستخدام عملة “البيتكوين” المشفرة لشراء الهمبرغر لأنصاره من أحد مطاعم مدينة نيويورك الأمريكية.

ويأتي ذلك كنوع من الترويج لمشروع عائلته الجديد للعملات الرقمية World Liberty Financial الذي أطلقته قبل يومين.

Trump, promoting his new crypto scam in NY today, hands “crypto burgers” to his fans. pic.twitter.com/CDWzUYAM1h

— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) September 18, 2024