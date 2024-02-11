لصوص يسرقون «الدجاج المدعوم» في كوبا!

في حادثة سرقة كبيرة وغريبة ونادرة، أقدم مجموعة من اللصوص في كوبا على سرقة الدجاج المدعوم المخصص للتوزيع على المواطنين.

وقالت السلطات في كوبا إن 30 شخصا قاموا بالاستيلاء على 133 طنا من الدجاج، حيث استولى اللصوص على الدواجن المخزنة في 1660 صندوقا من منشأة حكومية في العاصمة هافانا.

وذكرت السلطات أن اللصوص استخدموا أموال المبيعات في شراء منتجات بما في ذلك ثلاجات وأجهزة تلفزيون ومكيفات وكمبيوترات، من أجل التمويه على عمليتهم وإخفاء الأدلة.

وأشارت إلى أنه كان من المقرر توزيع الدجاج على المواطنين الكوبيين بموجب نظام الحصص الغذائية المعمول به في الجزيرة، والذي يوفر الغذاء المدعوم ويشكل جزءا لا يتجزأ من الحياة الكوبية اليومية.

ولفتت السلطات في كوبا إلى أن من بين المتهمين أخصائيو تكنولوجيا معلومات ورؤساء مناوبات في الشركة، بالإضافة إلى حراس أمن وآخرون، مشيرة إلى أنه يمكن أن يواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما إذا ثبتت إدانتهم.

وقال مسؤول في شركة “كوبمار” لتوزيع المواد الغذائية الحكومية: إن الكمية المسروقة تعادل حصة شهرية من الدجاج لإقليم متوسط الحجم بمعدلات التوزيع الحالية.

يذكر أن كوبا تعاني من نقص حاد في الغذاء، وكانت البلاد طبقت نظام “دفتر الإعاشة” بعد عام 1959، لتوفير السلع الأساسية المدعومة للجميع.