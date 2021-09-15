لقاءات تحضيرية لاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية

انطلقت أمس الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، اللقاءات التحضيرية للجان الفرعية المشتركة بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين المزمع انعقادها يوم غد الخميس بالقاهرة.

واستعرضت اللجان خلال لقاءاتها، الاتفاقيات ومذكرات تفاهم المبرمة بين البلدين والعمل على تطويرها بما يتوافق والمصالح المشتركة للبلدين وعرضها خلال اجتماعات اللجنة العليا لتفعيلها، واعتماد عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد الليبية.

وتضمنت أعمال اللجان الفرعية خلال يومها الأول، عدة قطاعات منها الاقتصاد والتجارة والتنمية والمواصلات والطاقة والصناعة والخدمة المدنية والزراعة والإسكان والتعمير والتعليم التقني والفني والتعليم العالي والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة.

وتنطلق غداً الخميس، اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وعقد اتفاقيات بعدد من مجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، وصل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، إلى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس وفد وزاري بحكومة الوحدة الوطنية.

وتضمن الوفد وزراء المواصلات والإسكان والتعمير، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات بدولة ليبيا.